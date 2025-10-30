基孔肯雅熱｜食環署稱沒淡旺季之分　全運會期間啟德一帶加強滅蚊

撰文：吳美松
出版：更新：

基孔肯雅熱錄得首宗本地個案，與患者同區的一間學校校工個案有待確認感染源頭，此蚊傳疾病惹高度關注。食物環境衞生署高級總監（潔淨及防治蟲鼠）孔世傑今早（30日）表示，截至10月27日，64個使用誘蚊器的監察地區中，有58個地區的蚊蟲指數維持在較低水平，相關部門將持續監察進行滅蚊工作。

全運會香港賽區賽事舉行在即，孔世傑指在全運會期間，啟德地區，及運動場館將加強巡查，除去蚊蟲滋生地，並指導場地負責人如何有效進行滅蚊工作，並提供技術支援。

在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

孔世傑接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時，表示食環署會在接獲衞生署衞生防護中心通知後的24小時內，在基孔肯雅熱患者的住所，及活動範圍的250米半徑範圍內展開蚊媒調查及滅蚊行動，包括噴灑殺蟲劑噴霧、清除積水和使用滅幼蟲劑，以減少蚊蟲滋生。

孔世傑強調，市民的防蚊意識十分重要，會透過派發傳單等方式進行宣傳。此外，跨部門地區滅蚊專責小組亦會針對高風險區域進行持續性滅蚊工作，並計劃密集式、隔日殺成蚊措施，特別是在樹木密集地區等蚊蟲主要棲息地。

衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（資料圖片/梁鵬威攝)

他又指，在全運會期間，啟德地區，及運動場館將加強巡查，除去蚊蟲滋生地，並指導場地負責人如何有效進行滅蚊工作，並提供技術支援。孔世傑表示，現時署方對蚊的監察方式主要為使用誘蚊器，並對64個監察地區進行白紋伊蚊的分布情況調查。截至10月27日，58個有數據的地區均顯示蚊蟲指數維持在較低水平，相關部門將持續監察。

孔世傑指出，分區指數有助於反映各區蚊蟲的廣泛程度，並強調在7月後已加強控蚊及滅蚊工作，因基孔肯雅熱病「已經冇淡、旺季嘅分別」。市民需繼續注意居住環境，清除積水，署方亦會加強疏通溝渠，在無法清除積水的地方投放蚊油等滅蚊劑，以防止基孔肯雅熱疫情擴散。

衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（資料圖片/梁鵬威攝)
衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（資料圖片/梁鵬威攝)

孔世傑最後表示，在滅蚊過程中，部門人員會在附近進行人流管制，以防止市民接近，吸入殺蟲劑等化學物；完成噴灑殺蟲劑後，會張貼告示提醒市民注意接近。他又說，地區也不時會收到發現蚊蟲的舉報，相關人員將立即調查是否存在蚊患問題，以確保市民的健康安全。

基孔肯雅熱｜增2輸入個案居康怡花園及牛頭角上邨　曾到峇里中山基孔肯雅熱｜曾祈殷指本地蚊媒具傳播力　需分析本地個案感染源頭基孔肯雅熱｜21受評估居民現輕微病徵　鳳德邨患者感染源頭待確定基孔肯雅熱｜專家指未來兩周屬關鍵　氣候變化等令病毒傳染更迅速基孔肯雅熱｜鳳德邨禮賢會恩慈學校員工確診　研與本地個案關連基孔肯雅熱｜滅蚊業界指大規模噴霧可有效殺蚊　提醒市民清理積水基孔肯雅熱｜禮賢會恩慈學校校工確診　校方為學生探熱、噴蚊怕水本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案　消息：患者居鑽石山鳳德邨基孔肯雅熱｜鳳德邨82歲婆婆料屋苑內被傳染　8000戶有感染風險基孔肯雅熱｜三校列風險範圍　校方稱加強巡視　囑學生見蚊即報
蚊患
白紋伊蚊
基孔肯雅熱
食環署