北都｜政府收回洪水橋厦村土地　指90受影響住戶已自行遷出

為推進北部都會區發展，政府收回洪水橋／厦村土地。北部都會區社交媒體發文指，地政總署今日（30日）聯同相關政府部門展開行動，90個受影響住戶都自行遷出，相關用地已交予土木工程拓展署進行新發展區的所需工程。



為推進北部都會區發展，政府收回洪水橋／厦村土地。圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

部門指，今天的行動要求90個已過遷出限期的住戶離開，署方與相關部門已安排有需要的居民進入工地取回私人物品，及安排有需要者在其他地方短暫居留。

部門表示，約在3年前通知一名89歲婆婆及其家人預計的遷出限期，該住戶早前申請安置後，已獲轉介至房協審批及編配單位。其後該住戶通知房協，要求取消其安置申請。有關部門其後一直嘗試接觸該住戶，提醒他們有關安置申請的事宜，惟未獲回覆。直至上周，婆婆及其家人才表示願意重新啟動安置申請。部門指，他們現時已獲協助安排臨時住宿，並已於今天自行遷出。該住戶的安置申請將繼續處理。

部門表示，在2,246個受影響住戶中，276戶已上樓或領取特惠補償；135戶已確認初步合資格，並轉介至房協或房委會審批及編配單位；499戶已確認不符合資格獲安置或補償；278戶尚未交齊文件；餘下1,058戶經多番勸喻後仍未接受資格審核。

部門表示，地政總署分別於去年9月、今年4月、8月及10月分批張貼法定通知，要求受影響住戶於去年12月、今年7月、11月及明年1月分批遷出。署方指，自今年5月至今，成功勸喻487戶受影響住戶遷出，但新發展區工程不能再繼續押後。