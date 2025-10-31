全運會｜沙排維園開鑼　學生入場觀戰　網球名將李娜現身撐好友

沙灘排球是第十五屆粵港澳全運會香港賽區首個開賽的競賽項目，今早（31日）9時在維多利亞公園開鑼。早上賽事主要以學生入場觀戰，在維園頭場取得首場勝仗的福建二隊組合，大讚維園氣氛好。



粵港澳三地合辦的第十五屆全運會，香港賽區的沙灘排球在周五開鑼，賽會早前透過社交網站提醒，雨傘、自拍棒、旗幟等都不能帶入場，不過早上未見太多觀眾，大約200人，完成安檢再入場，程序大致暢順，場區內外都有不少義工協助。

全運會沙排今早開鑼，早上入場程序順暢。（趙子晉攝）

維園設有傳媒中心，大約有60個座位，新聞發布會及採訪區同樣在傳媒中心範圍，大會同時安排往返比賽場地與主媒體中心的交通，每2小時有專車接記者前往中山公園的主媒體中心。

全運會沙排在今早9時上演女子分組賽，觀眾以學生為主，今早陽光普照，觀戰的中、小學學生紛紛以打氣用品遮擋陽光。主場設有現場評述炒熱氣氛，學生們亦有附和。中國網球名將、在WTA香港公開賽擔任賽事總監的李娜，今日現身觀眾席看比賽。

在WTA香港公開賽擔任總監的李娜（左二），特意入場觀戰。（趙子晉攝）

維園今早先上演女子沙排分組賽。（趙子晉攝）

維園一號場上演女子沙灘排球首場分組賽，由福建二隊的陳集涵／陳瑩珊對山西的楊思宇／崔睿萱打頭陣，福建隊以21：13及21：13取勝。即使是首場出賽，這對福建組合依然盛讚氣氛好：「香港觀眾都很熱情，比賽氛圍很好，無論是球迷、解說都很有激情，尤其是在市中心打球的感覺跟平時（在沙灘）很不一樣，感覺很爽。」

來自福建的陳集涵與陳瑩珊早在比賽4天前來港，她們表示香港天氣適宜比賽，而且交通方便，整個比賽體驗感覺良好。

福建組合在維園旗開得勝，她們盛讚維園氣氛好。（趙子晉攝）