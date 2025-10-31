全運會｜港代表團主席點提「劍神」張家朗外　手球隊也是史上最強

全運會香港賽區承辦的競賽項目今日（31日）展開，全運帆船賽日前更率先在廣東海上項目訓練中心上演，香港運動員貝俊龍香港奪得今屆首面金牌。香港特別行政區代表團執行委員會主席鄭景亮今早在電台節目中指，今次香港代表團的規模是史上最大，而且水平高，希望香港市民為他們打氣，亦期望香港運動員可獲佳績。



鄭景亮在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，今次全運會，香港代表團有600多名運動員，及200多名隨團人員，如技術分析人員等，是史上最大規模。

他介紹指，全運會將在啟德體育園舉辦七欖賽事，香港欖球隊有高水平，具備奪冠的能力。劍擊項目方面，張家朗和蔡俊彥的表現令人矚目。明日有男子手球比賽，鄭景亮說今屆手球隊被譽為香港有史以來最強的一屆，他們為了提升表現，進行了全面的體能及身體質素訓練。

今日中午12時及1時，在維多利亞公園有沙灘排球比賽。中午12時，杜詠彤及妹妹杜詠雯兩人會出賽，對重慶隊，鄭景亮指兩隊實力相若，港隊能有精彩發揮。他又說，維園的場地設施達到世界標準，場外有攤位，介紹沙排運動；專業資格水平甚高。

鄭景亮續說，國際標準要求沙質場地的沙為0.3至0.4mm的白沙，經過特殊處理以確保健康及衛生。此次活動還設有運動社區交流區，展示了香港的國際級承辦能力，如有休息區提供物理治療及冷氣設備，而新聞中心亦設置在維園。

在群眾項目中，鄭景亮指香港派出了歷來最多的代表團，在羽毛球項目更獲得了兩枚金牌，整體水平達中上水平，男子組的保齡球成績也相當不錯。鄭景亮又說，各項目的決賽及比賽時間不同，觀眾可以欣賞到所有精彩的賽事，亦希望香港市民可以為香港運動員打氣，有助他們發揮；不應視港隊對手為敵人，向他們喝倒彩，因他們也是優秀運動員。