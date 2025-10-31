長洲官中校友斥教局違程序公義　繞校管會「殺校」　冀暫緩決定

有117年歷史的長洲官立中學本學年早前宣布，計劃明年九月起與灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學合併。不過，長洲官中的校管會成員、校友會代表劉永樂向《香港01》表示，作為辦學團體的教育局，涉繞過學校的校管會，未經校管會議決及共識下，直接決定合併方案，又透露會議上當局曾限制成員對方案的選項，質疑當局做法違反程序公義，促當局教育局依然程序諮詢，亦盼當局暫緩殺校決定一年，視乎學校收生情況再決定。



教育局指，知悉長洲官中的合併的意向，學校會就方案與各持份者保持緊密溝通，並持續透過不同途徑渠道，仔細聆聽不同持份者的意見和需要。



長洲官立中學擬明年9月與鄧肇堅維多利亞官立中學合併。(資料圖片)

長洲官中設有學校管理委員會，負責監察學校的管治工作，共有12個成員，主席為教育局首席教育主任 (特殊教育)李何淑華，校長陳志文為當然成員，另有家教會、校友會、社會人士代表等。

長洲官中新學年只開辦一班中一班，須於10月28日前決定是否申請發展方案，以爭取「續命」。學校宣布「殺校」決定前一日，即本月22日，校管會曾召開會議，討論「救校」方案。

長洲官立中學決定與灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學合併。（洪戩昊攝）

劉永樂表示，按照程序，應由校管會向作為辦團的教育局提出發展方案，再由教育局作決定。他透露，校管會主席李何淑華，在會議上提出三個選項，包括一，立即關閉學校；二，與大專院校合作，三，與其他學校合併。

劉永樂表示，會上不少成員拒絕選擇停辦及合併方案，提出選擇與大專院校合作。根據教育局文件，有關方案是辦團和學校，與大專院校、職專機構在高中協辦多元職專教育課程。

稱教局曾提大專院校合作方案 但因涉大量資金不允選擇

不過，他引述李何淑華表示，與大專院校合作需要頗大資金，拒絕讓會議成員選擇第二方案，同時不允許與會者投棄權票。她亦在會議中提到，學校須與鄧肇堅維多利亞官立中學合併。

劉永樂指，校管會會議最終未有達成共識，沒有對方案作投票決定，不過，學校翌日已繞過校管會，向家長和學生發通告，公布合併計劃的決定，「明顯是教育局的單方面決定」，批評當局做法有違程序公義。

長洲官立中學決定與灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學合併。（洪戩昊攝）

稱教局代表認程序處理不理想 稱合併讓學生離開長洲見識

另外，學校原定本周二舉行家長座談會解釋合併方案，最終臨時取消。劉永樂指，昨日與教育局首席助理秘書長梁柏偉一對一會面，歷時1.5小時。他引述梁柏偉指，承認當日校管會會議程序「不理想」，又否認合併因財政問題，而是學校學生人數較少，無法開辦太多班，學生亦應離開長洲見識。

他亦質問梁柏偉，長洲官中與維多利亞官中合併的原因，反問「點解唔同皇仁、英皇合併」，對方沒有回答。他指，對方一再強調政策已經確定，目的為了學生福祉，希望校友會能夠配合，又指對事件可能影響立法會選舉表現感到擔心。

強調「唔係死攬學校」 稱當局與按程序公義

劉永樂認為，當局解釋理由牽強，長洲官中理應尚可辦學，並非只得「殺校」一條出路，而且學校歷史悠久，屬香港最早落成的官立中學之一，政府應加多重視。

他強調「唔係要死攬住間學校」，只是希望教育局依然程序處理，先讓校管會提出發展方案，不能隨意跳過程序直接決定合併或關閉學校。他希望教育局可提供多一次機會，若來年學校繼續收生不足，才決定殺校。

教育局表示，持續透過不同途徑渠道仔細聆聽不同持份者的意見。(資料圖片)

就學校校管會本月22日的會議、以及當局是否繞過校管會作出合併決定，教育局回覆稱，知悉長洲官立中學與鄧肇堅維多利亞官立中學合併的意向，學校會就方案與各持份者保持緊密溝通。

當局指，學校正聯絡長洲官立中學初中學生家長，闡釋合併方案和支援措施，並收集他們的意見及作出解說。學校會以學生福祉為首要考慮，確保他們均衡而廣闊的學習需要，並持續透過不同途徑渠道，仔細聆聽不同持份者的意見和需要。至於就昨日的會面內容，《香港01》正向教育局查詢。