粵車南下詳情｜12.23起每日最多100粵車入市區　每次最長逗留3日

運輸及物流局今日（31日）公布，粵車南下將率先開放廣東省4個城市申請，即廣州、珠海、中山及江門，計劃半年後逐步推至廣東省其他城市。其中位於機場的轉機停車場將於11月1日上午9時起接受申請，11月15日凌晨零時起啟用，停車場將24小時運作，提供1800泊位，預約成功的粵車獲豁免牌證及驗車要求。



至於入境市區的粵車則由12月9日上午9時起接受申請，12月23日凌晨零時起獲批准的粵車可經港珠澳大橋入境香港，暫時每日限100個名額，每輛粵車最多留港3日，申請人須符合政府申請手續的相關要求，申請成功後南下牌證最長有效期一年。



運輸及物流局10月31日公布，轉機停車場將於11月1日上午9時起接受申請，11月15日凌晨零時起啟用。（資料圖片／歐陽德浩攝）

運輸及物流局10月31日公布，入境市區的粵車則12月9日上午9時起接受申請，12月23日凌晨零時起獲批准的粵車可經港珠澳大橋入境香港。（資料圖片／歐陽德浩攝）

運輸及物流局今日表示，為確保有序實施「粵車南下」，轉機停車場及入境市區先開放廣東省4個城市申請，即廣州、珠海、中山及江門，計劃半年後逐步推至廣東省其他城市。

申請人須透過廣東「粵車南下」信息管理服務平台報名參加電腦抽籤

粵港政府同意為每日入境香港的車輛數目設置上限，由每日100個名額開始，每輛粵車最多留港3日。申請人須透過廣東的「粵車南下」信息管理服務平台，報名參加電腦抽籤，12月9日起可正式遞交申請。

（資料圖片／歐陽德浩攝）

申請手續包括香港有效駕照及符合香港驗車要求等

申請人要預留時間按內地和香港部門要求完成相關手續，包括指定司機須持有效的香港正式駕駛執照，並按香港規定驗車以確保符合香港的要求；持有效第三者風險汽車保險，以完成車輛牌證申請程序。若成功申請，南下牌證最長有效期為一年。

完成上述手續的申請人可經網上系統預約，由12月23日起按成功預約的指定日子，經港珠澳大橋赴港。如預約登記數目超過名額，則以電腦抽籤方式分配。

粵車入境香港市區每日有100個名額，每次可逗留3日。（資料圖片）

轉機停車場啟用後24小時運作 提供1800泊位

機管局的自動化「轉機停車場」將正式啟用，為跨境自駕的轉機旅客提供新體驗。轉機停車場將24小時運作，提供約1,800個泊位，包括自動化泊位、送機及接機泊位。

機管局設有一站式預約平台，11月1日上午9時起開始接受申請，採先到先得的方式，供合資格的申請人預約泊位。申請人須提交指定司機及所有隨行轉機旅客的資料，包括身分證明文件及旅行證件、車輛資料、預計出行日期及有效機票等，並預先繳付相關停車費及購買第三者風險保險。

轉機停車場啟用後24小時運作，提供1,800泊位。（機管局圖片)

南下車輛僅使用轉機停車場獲豁免牌證及驗車

有關申請資料將交予內地有關單位審批及備案，完成後系統會向申請人確認預約。每名申請人及其車輛每日可預約「泊車轉機」、送機或接機的其中一項。為便利旅客，政府已按《道路交通條例》豁免使用口岸停車場南下車輛的牌證及驗車要求。

停車場採用全自動化操作，車輛到停車場指定地點後，可用自動化系統泊車，便轉乘接駁車輛到。（機管局圖片)

泊車轉機︰旅客用自動化系統泊車 再轉坐接駁巴登機

自11月15日起，成功預約的車輛可根據預約確認通知，經大橋往來轉機停車場。泊車轉機的旅客將使用自動化系統停泊車輛，核對證件及機票後，乘搭接駁巴士前往海天中轉大樓辦理登機報到及行李寄存手續，繼而直接前往客運大樓登機，過程中毋須辦理香港入境手續。

內地旅客經香港機場外遊回港後，只需到一號客運大樓禁區內E2轉機櫃枱確認預約，即可前往海天中轉大樓乘搭接駁巴士到「轉機停車場」取回車輛。

轉機停車場具體位置。（機管局圖片)

送機或接機︰大橋已設指示標誌 須按指定路線進出停車場

至於送機或接機方面，指定司機可按預約駕車接載旅客，前往轉機停車場轉乘飛機，或從轉機停車場返回內地，毋須使用自動化系統停泊車輛。上述車輛均須按指定路線進出停車場，大橋香港路段已增置指示標誌，指引司機往來轉機停車場。