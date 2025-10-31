粵車南下首批開放廣州、中山等4市 明起報名 12.23可入香港市區
撰文：石國威
出版：更新：
央視今日（31日）引述廣東省公安廳、廣東省交通運輸廳消息指，粵車南下分為香港口岸停車場政策（「轉機停車場」）和粵車入香港市區兩項安排，第一批先開放4個城市，包括廣州、珠海、江門、中山，半年後推廣到廣東省全省其他地市。
明日（11月1日）上午9時至11月20日零時，符合進入香港市區條件的廣東私家車車主可以報名參加首批12月份受理名額，而由12月23日零時起，獲准的廣東私家車車主就可於成功預約後駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入香港市區。
半年後推廣到廣東省全省其他地市
央視指，首批開放4個城市，包括廣州、珠海、江門、中山後，半年後推廣到廣東省全省其他地市。
11.15起粵車可泊香港口岸「轉機停車場」
香港口岸停車場政策（「轉機停車場」）方面，香港當局曾指於11月開始啟用的「轉機停車場」，初期提供約1800個停車位。央視報道今日指，明早9時起，香港機場管理局開始接受廣東私家車車主預約香港機場停車泊位申請，而由下月15日零時起，獲准的廣東私家車車主可駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入香港口岸自動化停車場。
明早9時起可報今年12月份名額
同時，由明早9時起至11月20日凌晨零時，符合進入香港市區條件的廣東私家車車主可以報名參加首批12月份受理名額。粵車南下首批每日受理100個申請，以17個工作天計算，合共1700個名額供抽籤。
有關方面到11月23日早上10時抽籤、12月9日早上9時接受中籤者申請，而自12月23日零時起，獲准的廣東私家車車主就可於成功預約後駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入香港市區。
香港運輸及物流局局長陳美寶早前指，香港地少人多、車多，但根據「港車北上」的經驗，只要做好指南及配套，可以帶來蓬勃的旅遊生態。陳美寶強調，計劃初期將採取可控有序的規模和步伐，累積經驗後再改善。
她又說自己希望能增加預約名額，但這取決於多個因素，包括用家體驗、整體接待能力、停車場及泊車位配套，以及社會反應等。
