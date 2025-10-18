粵車南下｜陳美寶稱希望再增預約名額　取決接待力、社會反應

政府爭取於11月實施「粵車南下」計劃，初期預約名額100個，每次最多可留港3天。運輸及物流局局長陳美寶今早（18日）接受電台節目訪問時表示，現時是推行的合適時機，並相信只要做好本地交通配套及旅遊指南，可為本港帶來蓬勃的旅遊生態。陳美寶續指，希望再增加名額，視乎用家體驗、整體接待能力、社會反應等。



港珠澳大橋東涌人工島口岸檢查閘位。（資料圖片）

陳美寶在商台節目《政經星期六》中提到，香港地少人多、車多，但根據「港車北上」的經驗，只要做好指南及配套，可以帶來蓬勃的旅遊生態。陳美寶強調，計劃初期將採取可控有序的規模和步伐，累積經驗後再改善。

她又說自己希望能增加預約名額，但這取決於多個因素，包括用家體驗、整體接待能力、停車場及泊車位配套，以及社會反應等。

9月21日，運輸及物流局局長陳美寶出席《施政報告》政策記者會。（資料圖片/夏家朗攝）

陳美寶最後指出，民情十分重要，若整個社會文化能產生正面氣氛，接納不同類型旅客，將為各行各業帶來蓬勃商機。