粵車南下｜陳美寶稱希望再增預約名額 取決接待力、社會反應
撰文：吳美松
出版：更新：
政府爭取於11月實施「粵車南下」計劃，初期預約名額100個，每次最多可留港3天。運輸及物流局局長陳美寶今早（18日）接受電台節目訪問時表示，現時是推行的合適時機，並相信只要做好本地交通配套及旅遊指南，可為本港帶來蓬勃的旅遊生態。陳美寶續指，希望再增加名額，視乎用家體驗、整體接待能力、社會反應等。
陳美寶在商台節目《政經星期六》中提到，香港地少人多、車多，但根據「港車北上」的經驗，只要做好指南及配套，可以帶來蓬勃的旅遊生態。陳美寶強調，計劃初期將採取可控有序的規模和步伐，累積經驗後再改善。
她又說自己希望能增加預約名額，但這取決於多個因素，包括用家體驗、整體接待能力、停車場及泊車位配套，以及社會反應等。
陳美寶最後指出，民情十分重要，若整個社會文化能產生正面氣氛，接納不同類型旅客，將為各行各業帶來蓬勃商機。
粵車南下｜易志明憂非法跨境載客 運輸局稱會抽查 違規將撤資格粵車南下｜陳美寶：左軚車在港意外率低 或禁用內地輔助駕駛系統粵車南下保險｜業界料保費數百元至千元內 料不影響粵車來港意欲粵車南下｜爭取11月實施入境市區 以每日100名額先行 每次留3日粵車南下｜廣東旅客讚便利冀到西貢自駕遊 多人憂100個名額不足粵車南下｜陳美寶：準備工作如火如荼 下周立法會最新匯報粵車南下｜田北辰倡同推停泊北大嶼方案 料可容納數千架車來港粵車南下料今年內實施 陳美寶稱轉機停車場等設施將整裝待發粵車南下｜陳美寶稱在港左軚車意外率遠低右軚 不擔心損道路安全粵車南下｜旅遊界研推泊車優惠吸客 望盡快加名額：1000架就最好