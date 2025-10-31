雙非子殘障案｜56段判詞僅4段解釋擱置研訊　沒提對投訴人公道否

內地夫婦黎志堅和彭紅英2009年來港產子，兒子出生3日後癲癇，因腦膜炎致腦癱及四肢殘障。二人翌年向醫委會投訴涉事醫生，原定2016年展開聆訊，今年十月才展開研訊。



醫委會公布案件判詞文件，長達14頁共56段，當中僅4段解釋為何永久擱置研訊。研訊小組估計，秘書處因案件「缺失文件」，導致調查方向有誤，但秘書處始終未有解釋延期多年的原因。小組指，解釋延期是秘書處責任，惟秘書處無法提供任何合理理由，最終決定終止研訊。



協助病人及家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌指，判詞對於接納永久擱置研訊的理由，只簡單表述對醫生一方不公，完全沒有提及對投訴人是否公道，以及沒有考慮永久擱置研訊會否對病人或公眾利益有害。



內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年無果。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

控罪指，薛守智醫生在病人新生兒癲癇發作後，未有進行必要且即時的檢查或調查，案件裁決書有14頁，一共56段，上半部分重述事件經過，下半部分則講述被告陳詞、訴求及調查經過，最後4至5段才解釋永久擱置研訊的理由。

判詞指，被告律師以3個理由申請永久終止研訊，包括個案從初步偵訊委員會主席轉交委員會耗時近3年半；秘書在原定聆訊日期2016年7月13日前7天，才送達當值護士證人的證供；以及秘書押後研訊後超過8年無採取任何行動，近日突然重啟此案。被告一方認為，長期的紀律研訊程序損害其聲譽及健康。

醫委會。（資料圖片 / 黃偉倫攝）

繼續審訊須考慮會否違公義、損公眾司法信心

被告的律師曾於2016年6月24日致函秘書會，質疑針對被告的處分範圍，包括當值護士證供延遲披露，造成被告失去調查及質疑的機會；以及證據中缺失新生兒2009年12月22日的放射影像。秘書處曾於同月30日回覆該律師，將調查有關指控範圍。

判詞指，被告律師曾提出終止今次研訊，稱長期的紀律研訊令被告焦慮不安，不過，研訊小組沒有接納有關申請，稱被告未能證明延誤已對其造成嚴重損害，以致其無法獲得公平審訊。惟研訊小組仍要考兩個因素，包括繼續紀律研訊會否有違審裁機構的公義，以及若要求審裁機構在案件特定情況下審理被告，是否會損害公眾對司法公正運作的信心。

判詞最後4段宣告終止研訊，並列出原因。研訊小組推測醫委會秘書處當時或因缺失放射影像，和不清楚新生兒抽搐報告簽名者身份，對案件存有誤解，惟秘書處卻未能就延誤8.5年提供任何合理解釋和正當理由。

研訊小組引述其他案件的判詞指，「在適當情況下，若法庭認為應適可而止（enough is enough），可頒布永久終止研訊」。鑒於案件的特殊情況，拖延令針對被告的研訊「具壓迫性和濫用性」，最終決定永久終止研訊。

社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

彭鴻昌：永久擱置研訊須考慮公眾利益

社區組織協會幹事彭鴻昌指，在共56段的判辭內，只有4段解釋接納永久擱置研訊的理由，僅表述為何對醫生一方不公，完全沒有提及對投訴人是否公道，甚至沒有考慮永久擱置研訊會否未能保障病人或公眾利益。

彭表示，根據2024年英國一宗有關專業規管紀律研訊的法庭判決顯示，在決定是否接納永久擱置研訊時，必須同時考慮公眾利益，認為研訊小組當日的決定，在法理上具爭議。他補充，投訴人昨（30日）到法律援助署領取申請司法覆核的表格，若研訊小組14日內未覆核研訊，又或醫委會秘書處於28日內未向高等法院原訟庭提出上訴，將申請司法覆核。