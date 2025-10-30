雙非子殘障案｜醫委會秘書處拖延原因成謎　狄志遠促政府調查交代

一對內地夫婦15年前來港產子，兒子出生後腦癱及四肢殘障，夫婦翌年向醫委會投訴涉事醫生，聆訊原定2016年開始，最終押後至前日舉行，不過，醫委會研訊小組基於秘書處未能解釋案件拖延理由，決定終止研訊。



新思維主席狄志遠表示，醫委會秘書處拖延處理約9年的情況屬罕見，形容是「匪夷所思」，秘書處隸屬衞生署，促政府成立調查小組，釐清事件原因，否則會影響公眾對本港醫療系統的信心。社區組織協會幹事彭鴻昌促醫委會向家屬道歉，衞生署亦應公開交代事件。《香港01》向衞生署查詢，會否成立獨立調查小組、涉事處理的秘書處人員名單、會否就事件致歉，正候回覆。



黎志堅說，對裁決感到失望、驚訝和憤怒。（資料圖片/鄭子峰攝）

深圳夫婦指控涉事醫生薛守智，在兒子癲癇發作後，未有即時到醫院檢查為由，向醫委會提出投訴。案件原定2016年研訊，後因被告律師提出押後而延期。

事件相隔16年後，醫委會周二就案件展開研訊，不過，基於醫委會秘書處未能解釋拖延約九年，令針對被告的研訊「具壓迫性和濫用性」，造成不公，最終決定終止研訊。(見另稿)

內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年無果。（資料圖片/鄭子峰攝）

秘書處拖延九年原因成迷 促醫委會道歉 衞生署交代

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，案件被拖延9年的原因仍是一個迷，強調醫委會及秘書處均有失職，秘書處未能解釋案件拖延原因，固然有疏忽，但負責督導的醫委會亦責無旁貸。他認為，醫委會應向家屬道歉；與秘書處所屬的衞生署都需向公眾交代事件。

彭鴻昌強調醫委會的判決並沒有考慮到是否對家屬不公，及公眾利益。他指，部份投訴個案已被拖延四至五年，擔心日後此案會成為案例，令被拖延的個案亦會因同樣理由被終止研訊。

狄志遠表示，醫委會秘書處拖延處理案件9年，情況匪異所思，有需要釐清事件成因，促衞生署等政部門成立調查小組，向家屬及公眾交代。

會否成立獨立小組？ 衞生署暫未回應

《香港01》向衞生署查詢，會否成立獨立調查小組、涉事處理的秘書處人員名單、會否就事件致歉等，正候回覆。

新思維主席狄志遠。（資料圖片/廖雁雄攝）

倡訂衞生署、醫委會KPI 確保投訴合理時間完成

狄志遠指出，以往不時收到多宗懷疑涉及醫療事故的投訴，協助向醫委會投訴處理過程漫長，亟需改善。根據立法會文件，醫委會由接獲申訴至完成處理，平均需時27個月，即逾兩年。狄志遠指，投訴需時兩至三年才獲處理，情況不能接受，處理過程漫長，對家屬及涉事醫生均感到辛苦，因事件仍未解決。

他表示，許多小市民在面對醫療事故時，往往感到無助，因為醫委會的調查過程繁瑣且冗長，不僅影響醫管局和醫委會的運作，還動搖了公眾對醫療系統的信心。

狄志遠建議衞生署、醫委會訂立關鍵績效指標（KPI），確保能夠在合理時間完成投訴，亦可訂明更清晰的指引，讓家屬和醫生都能明白和掌握程序的進展。