雙非子殘障案研訊終止｜父母批不公平促醫委會致歉　研提司法覆核

內地夫婦黎志堅和彭紅英2009年來港產子，兒子出生後因腦膜炎致腦癱及四肢殘障，夫婦質疑負責醫生未有及時跟進及處理，遂向醫委會投訴。案件一拖再拖後，醫委會在昨日（28日）研訊上指秘書處無法解釋為何拖延處理15年，以對被告造成不公和欺壓為由，終止研訊。



黎志堅今（29日）表示他們一家是事件的受害者，質問醫委會繼續研訊對被告醫生不公平，終止研訊對他們一家又是否公平。他表示或會透過司法覆核，以及寫信予特首追討，並要求醫委會要向他們解釋及致歉。協助他們的社區組織協會幹事彭鴻昌形容公義未能彰顯，斥醫委會在公眾利益與醫生利益之間，傾向保護醫生，希望研訊小組拿出勇氣，於14天內覆核決定。



內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年無果。（鄭子峰攝）

醫委會昨宣布終止研訊 以免對被告不公

內地夫婦黎志堅和彭紅英16年前來港產子，在浸會醫院誕下兒子黎遠建3日後，兒子手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障。夫婦質疑負責醫生未有及時跟進導致事故，翌年逐向醫委會投訴。事隔多年後，醫委會昨日（28日）第二次研訊，醫委會主席表示秘書處未能解釋為何拖延案件15年，決定終止研訊，以免對被告造成不公和欺壓，濫用研訊，同時禁止秘書處繼續調查案件。

父親：繼續研訊不公，裁決對我哋就公平？

昨日到庭旁聽的黎志堅對裁決感到失望、驚訝和憤怒，指秘書處從沒有解釋為何會拖延，形容他們一家是事件的受害者。

（繼續研訊）對醫生不公，咁（裁決）對我哋就公平咩？ 黎志堅

他認為醫委會要給予解釋及致歉，指香港是法治社會，惟「（裁決）咁明顯偏向醫生，當我地啲投訴人唔存在咁」。他續指，或會申請司法覆核或寫信予特首追討。

黎志堅說，對裁決感到失望、驚訝和憤怒。（鄭子峰攝）

彭鴻昌：公義未能彰顯

社區組織協會幹事彭鴻昌形容事件出人意料，拖延15年之久，醫委會卻認為會對被投訴醫生不公，擱置研訊。他認為此決定對醫生、病人和市民都是難以接受。他續指，醫委會的宗旨除要守護醫生專業，亦要行公義、護社群，但斥昨日的裁決僅守住醫生專業，卻忽略了後兩者。

今次係整個公義都未能夠彰顯，就係因為秘書處係當中無理地去拖延處理投訴，令到黎生黎太嘅投訴最終未能夠處理，而個醫生亦都唔能夠透過公平嘅研訊，去證明自己嘅清白。 社區組織協會幹事彭鴻昌

社區組織協會幹事彭鴻昌。（鄭子峰攝）

彭：秘書處行政失職 醫委會亦有責任

彭鴻昌認為並非只有秘書處行政失職，指醫委會有責任監督，因此亦有失職。他說這宗案件是有紀錄以來的第二宗永久擱置的研訊，兩宗處理時間同樣橫跨超過10年以上。他斥醫委會利用拖延太長對被告不公的法律概念，在公眾利益與醫生利益之間，傾向保護醫生。

根據《醫生註冊條例》，研訊小組可以在裁決後14天內自行覆核研訊結果。彭鴻昌期望，研訊小組能夠拿出勇氣，覆核自己的決定。

另有兩宗案件投訴至今逾6年未有聆訊日期

彭鴻昌正跟進兩宗類似個案，其中一宗涉及醫生2016年上門為病人診症及處方藥物茶苯海明，病人服用後短時間沒有呼吸，送院死亡。病人兒女2016年向醫委會投訴，醫委會2019年接納涉事醫生解釋，終結紀律行動。死因裁判庭同年裁定死因與藥物茶苯海明的副作用有關，更批評涉事醫生「非誠實可靠的證人」。病人子女2021年再向醫委會投訴，同年獲回應指「稍後作出回覆」。去年去信查詢進度，再次獲得相同回應。換言之，由2019年首次投訴至今長達6年，案件仍然沒有下文，聆訊無期。（另見稿）

另一宗個案涉及一名26歲女警，2016年經催生誕下女嬰後，子宮大量出血，接受切除手術後死亡。死因庭2022年裁定死者死於不幸，批評醫護未有察覺及糾正下切除死者子宮，導致腹腔大量出血死亡。醫委會接獲死者胞姊投訴至今8年仍未定出研訊日期，更因轉換專家證人，案件發還初步偵訊委員會再審議，相等於再一次從頭走程序。（另見稿）