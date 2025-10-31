的士大王太子女鄭敏怡冀多元發展　辭任忠誠車行、星群等董事職務

「的士大王」太子女鄭敏怡今日（31日）發表聲明指，希望嘗試更多元的發展，投入更多時間於其他事務及機遇，由11月1日起辭任忠誠車行有限公司執行董事、忠誠的士管理有限公司董事總經理、忠誠車行維修中心有限公司董事總經理等職務，涉及公司包括首間獲發的士車隊牌照的「星群的士」。《香港01》正向她查詢辭任的確實理由。



「的士大王」太子女鄭敏怡發表聲明指，由11月1日起辭任忠誠車行有限公司執行董事、忠誠的士管理有限公司董事總經理、忠誠車行維修中心有限公司董事總經理等職務。（資料圖片／夏家朗攝）

鄭敏怡指，希望嘗試更多元的發展，投入更多時間於其他事務及機遇。（資料圖片／夏家朗攝）

的士車行車主協會會長鄭敏怡、「的士大王」太子女鄭敏怡今日（31日）發表聲明指，自2025年11月1日起，正式辭任忠誠車行有限公司執行董事、忠誠的士管理有限公司董事總經理、忠誠車行維修中心有限公司董事總經理，並不再擔任下述公司任何董事職務。

鄭敏怡辭任多間車行董事職務︰希望嘗試更多元發展

鄭敏怡表示，希望嘗試更多元的發展，開拓眼界，將投入更多時間於其他事務及機遇。她強調明日辭任生效後，再與相關公司或人士無關，並感謝過去工作中結識的夥伴與朋友，祝願他們一切順利。

「星群的士」今年7月14日成為首支正式獲發牌照的的士車隊。（資料圖片／夏家朗攝）

辭任公司共16間 包括首間獲發的士車隊牌照「星群的士」

此外，鄭敏怡辭任董事的公司包括由她創辦的「星群的士SynCab」，即今年7月14日首支正式獲發牌照的的士車隊。她辭任董事的公司共有16間，包括︰

1. 永富財務有限公司

2. 宏鴻科技有限公司

3. 輝航貿易有限公司

4. 達誠國際有限公司

5. PULSE COMMUNICATION (HK) LIMITED

6. 星全發展有限公司

7. 青源汽車集團有限公司

8. 忠誠汽車集團有限公司

9. 忠誠汽車租賃集團有限公司

10. 忠誠車行有限公司

11. 忠誠的士管理有限公司

12. 忠誠車行維修中心有限公司

13. 忠誠控股集團有限公司

14. 忠誠車行投資公司

15. 星群的士服務（新界）有限公司

16. 星群的士服務有限公司

