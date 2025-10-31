基孔肯雅熱｜55歲女校工早前確診　防護中心確定屬第二宗本地個案

早前一名在鳳德邨禮賢會恩慈學校學校工作的55歲女子，感染基孔肯雅熱後未能確定感染源頭。衞生署衞生防護中心今晚（31日）公布，該名患者會被列作本地感染個案。經基因分析，其病毒樣本基因序列，與本港首宗基孔肯雅熱本地個案、即一名居於黃大仙鳳德邨的82歲女患者一樣，顯示兩名患者的感染源頭相同。中心認為，該名55歲女患者較大機會在鳯德邨一帶受到感染，成為本港第二宗基孔肯雅熱本地個案。



早前一名在鳳德邨禮賢會恩慈學校學校工作的55歲女子，感染基孔肯雅熱後未能確定感染源頭。衞生署衞生防護中心今晚（31日）公布，該名患者會被列作本地感染個案。（特殊學校概覽圖片）

本港至今錄兩宗本地個案

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（31日）下午5時，中心沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。

不過，早前一名居於慈康邨、在鳳德邨禮賢會恩慈學校學校一名55歲女員工，感染基孔肯雅熱後未能確定感染源頭。防護中心最新表示，該名患者會被列作本地感染個案。

中心公共衞生化驗服務處已完成對該名患者的基因分析工作，結果顯示，她的病毒樣本基因序列，與本港首宗基孔肯雅熱本地個案、即一名居於黃大仙鳳德邨的82歲老婦一樣，顯示兩名患者的感染源頭相同。

衞生署10月26日公布首宗本地感染基孔肯雅熱患者居於鑽石山鳳德邨，確診的82歲婆婆居於雪鳳樓，與鳳德邨禮賢會恩慈學校相距只70米。（梁鵬威攝)

55歲女患者較大機會在鳯德邨一帶受到感染

綜合兩人的流行病學資料，包括她們在潛伏期的共通活動地點，中心認為該名55歲女患者較大機會在鳯德邨一帶受到感染。由於她感染和發病日期在政府展開持續大規模控蚊行動之前，這宗本地感染個案不會對整體的風險評估有太大影響。

中心已按流行病學調查及風險評估進行防控工作，包括為個案的家居接觸者或共同暴露於感染源頭的人士提供醫學監察及健康建議，如他們出現相關病徵，中心會安排化驗檢測。

本港今年累計錄得52宗基孔肯雅熱確診個案。兩宗屬本地個案，50宗屬輸入個案。

衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

禮賢會恩慈學校學校女員工本月中曾到汕尾及深圳

翻查資料，該名55歲女患者，於10月11日至12日到訪廣東省汕尾市，返港數天後，再於10月19日獨自到訪廣東省深圳市。她於10月24日出現發燒、皮疹及關節痛，及後傍晚到廣華醫院急症室求醫，中心接獲通報後即時安排患者進行檢測。

首名患者居雪鳳樓 距禮賢會恩慈學校僅70米

首名本地患者、82歲婆婆居於鳳德邨雪鳳樓，與禮賢會恩慈學校十分接近，僅相距70米，為病毒傳播媒介白紋伊蚊可飛行距離（200米）。禮賢會恩慈學校與慈康邨相距300米至420米，超出白紋伊蚊可飛行距離。

37名居民現輕微病徵

此外，截至今日下午5時，防護中心透過設於鳳德商場二樓的醫護站、熱線電話及於鳳德邨進行上門探訪，已為約9,400名居民作評估，並已安排37名出現輕微病徵的市民接受抽血檢查，化驗工作正陸續進行。截至今日下午5時，中心已完成檢驗34名市民的血液樣本，全部對基孔肯雅病毒呈陰性。