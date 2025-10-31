全運會｜法籍重劍教練執教半年遇首挑戰　互相溝通縮短磨合期

何瑋桁與吳浩天在上年亞洲錦標賽創下歷史，包辦男子重劍決賽，擔任教練的陸昶名居功至偉。第十五屆粵港澳全運會如箭在弦，劍擊項目今日（31日）見傳媒，不見這名前港將的蹤影，換上兩個是新臉孔，來自法國的Gauthier Grumier擔任重劍隊主教練，這名前法國國家隊教練表示與隊員雖仍在磨合期，目標同樣是頒獎台最高一級。



香港劍擊隊在全運會前見傳媒。（夏家朗攝）

香港劍擊隊今日在香港體育學院會見傳媒，大談全運會的備戰情況，當中出席的3名重劍教練，除了姜海濤教練，另外兩個同樣是新臉孔。帶領江旻憓贏得巴黎奧運金牌的羅馬尼亞教練Octavian Zidaru（Tavi）早前榮休，前港將陸昶名亦離任，換上兩名法籍教練Gauthier Grumier與Thomas Dangeon。

Gaumier（左二）生涯贏過不少殊榮，里約奧運為法國贏得團體金牌。（Getty Images）

41歲的Gauthier Grumier來頭不少，他在運動員年代已經是十分成功的劍手，生涯贏盡殊榮，奧運金牌、世界冠軍等盡是囊中物，退役後退居劍道後方，打而優則教，曾經執教法國國家隊。直至今年3月，Gauthier Grumier決定來港執教，擔任港隊重劍的主教練。

世界排名創新高至第4位的佘繕妡，早前曾提及與這名法籍教練仍在磨合，男重三子吳浩天、何瑋桁、方凱申經歷相同的階段，他們指出Gauthier Grumier與以往教練的分別，「以往陸教練較講求手上動作，但Grumier的打法更為簡單直接，對步法移動的要求更高，起初在訓練量及方向上確實是不太習慣。」

何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯（由左至右）將代表男子重劍港隊出戰全運會。（夏家朗攝）

重劍世界空間甚大，用不同方法也可闖出一片天，劍手與教練之間各有自己的一套，確實需時互相適應，而最好的方法就是不斷溝通，透過一次又一次的比賽，Grumier與男重成員們一再討論，即使雙方或許意見上有分歧，但法籍教練同樣願意溝通，與隊員尋找最好的解決方法。

港隊男重今年3月在摩洛哥站世界盃首闖8強，對全隊注下強心針，而下月的全運會是法籍教練治下首個綜合運動會，男重眾將紛指正好測試隊伍的實力，「始終全運會是大型運動會，與平常出戰國際賽有所不同，我們與法國教練磨合半年，也希望用今次全運測試自己的能力。」

Gauthier Grumier直認與重劍隊仍在磨合期。（夏家朗攝）

來港執教前，港隊不時前往法國集訓，Gauthier Grumier當時已對港隊留下深刻印象，當他有機會來港執教時，他認為這是絕佳的發展機會。執教短短半年，Gauthier Grumier直認與隊伍仍在磨合期，「每個教練也是獨一無二，每人對劍擊都有不同的理解及演繹，尤其是在重劍，之前的教練對港隊的貢獻有目共睹，我與他們必定有不同之處，無論在我及運動員都需要不斷調整，我們仍在磨合當中。」

即使合作時間不長，Grumier指隊伍在半年間不斷成長，早前完成在日本的集訓後，重劍隊已經準備好，在全運會挑戰頒獎台，「半年對一個教練是一段短時間，我在這半年與他們（重劍隊）互相了解，了解他們的想法、打法，再調整訓練，他們每一天也在進步。我們開季前花了不少努力，嘗試提升劍手們的狀態，我有信心他們可以展示最好的一面，並向金牌進發。」