維港海上大巡遊告別日｜Labubu滑嘟嘟漫游維港　市民專程觀賞打卡

【維港海上大巡遊／LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街】維港海上大巡遊踏入最後一天，壓軸重頭戲今午2時舉行，4座巨型海上充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS &芝麻街ELMO 組成「夢幻艦隊」啟航。



下午約2時，甫開始已有不少人聚集於中環海濱觀賞巡遊，付費觀賞區不乏打卡者。有一家三口表示，特意為了看巡遊而來，小朋友最期待看「Labubu」，其家長亦稱，今日市集很熱鬧，玩得非常開心。



4座巨型海上充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS &芝麻街ELMO 組成「夢幻艦隊」，下午兩時在維港巡遊。有不少人在中環海濱免費觀賞區欣賞巡遊，付費區亦不乏打卡者。

在付費區的徐小朋友表示，今日特意過來看巡遊，最期待看到「Labubu」。不過徐生徐太表示，巡遊速度較慢，準備去市集「玩多轉」。徐先生表示，之前曾帶小朋友看大黃鴨巡遊，體驗不錯，故再次重遊舊地。他認為今日天氣不錯，市集很熱鬧，為小朋友買了不少戰利品，冀未來再有類似活動。

有媽媽同樣帶著兩位小朋友到付費區觀賞巡遊。李太表示上星期曾到市集玩耍，惟當時天氣太過炎熱，故趁今日天氣好，再帶小朋友觀賞巡遊。