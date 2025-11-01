全運會｜火炬儀式周日舉行　52條巴士及5條專線小巴線調整服務

第十五屆全國運動會11月9日正式開幕，火炬傳遞儀式將於周日早上（2日）在香港、澳門、廣州、深圳4個城市同步舉行。運輸署表示，其間灣仔北、尖沙咀海旁及啟德體育園一帶會實施封路及特別交通運輸安排，其中在巴士和小巴方面，行經灣仔博覽道東、尖沙咀碼頭巴士總站、彌敦道及梳士巴利道一帶共52條巴士及5條專線小巴路線，明早首班車起調整服務。



第十五屆全國運動會11月9日正式開幕，火炬傳遞儀式將於明早（2日）在香港、澳門、廣州、深圳4個城市同步舉行。（賴卓盈攝）

運輸署預料灣仔北、西九龍及東九龍交通較繁忙

此外，九巴來往海逸豪園—尖沙咀的8P號線會暫停服務，其餘巴士及小巴路線需臨時改道或停用／遷移站點。服務會在道路重開後陸續恢復正常。

渡輪方面，來往灣仔—尖沙咀航線預計上午約9時45分至10時30分期間，或因實際情況臨時調整服務。

運輸署預計，灣仔北、西九龍及東九龍的交通會較為繁忙，並提醒市民和旅客請預早計劃行程，預留充裕時間，盡量使用鐵路服務，避免駕車前往有關路段。

粵港澳合辦的第十五屆全運會11月9日開幕。港府在金鐘添馬公園等放置吉祥物「喜洋洋」（左）及「樂融融」（右）公仔宣傳，供市民打卡。（廖雁雄攝）

上午9時30分開始 全長約10公里

香港的火炬傳遞於上午9時30分開始，路線全長約10公里，跑步距離約佔3.8公里。香港段以添馬政府總部為起點，及後乘坐天星小輪橫渡維多利亞港，再進入尖沙咀段，途經香港文化中心等地標，然後火炬手乘坐開篷巴士至啟德體育園巴士站，最後進入啟德體育園中央廣場點燃聖火盆，進行收火儀式。