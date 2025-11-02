全運會火炬傳遞｜尖沙咀大批市民打氣　有人太開心睡不着提早到場

全國運動會火炬傳遞儀式今日（2日）在香港、澳門、廣州、深圳同步舉行，每個城市各50棒。香港的火炬傳遞儀式在上午9時30分開始，路線全長約10公里，由港隊男子乒乓球運動員黃鎮廷在添馬政府總部起步，火炬橫越維港兩岸。



火炬路線途經的尖沙咀天星碼頭有大批市民守候，其中一名市民表示因為太開心而睡不着，今早5時便起了床，8時便到現場等候。她指自己從未目睹過類似場面，形容心情興奮，「想飛出去搵火炬手」。另一市民則認為在香港看到火炬傳遞十分難得，今早8時半已到場等候。



火炬路線途經的尖沙咀天星碼頭有大批市民守候，有小學生跟火炬手、香港中文大學醫學院副院長容樹恒合照。（梁鵬威攝）

火炬路線途經的尖沙咀天星碼頭有大批市民守候及打氣。（梁鵬威攝）

火炬路線途經的尖沙咀天星碼頭有大批市民守候及打氣。（梁鵬威攝）

李小姐（左一）因為太開心而睡不着，今早5時便起了床，然後8時便到現場等候。（洪戩昊攝）

香港區全運會火炬傳遞：



+ 6

火炬傳遞儀式上午9時30分在添馬政總開始，火炬手沿海旁一直跑到灣仔碼頭，其後會乘船過海，在天星碼頭再跑到尖沙咀麼地里，轉乘巴士到宋皇臺道停車場，再跑到啟德體育園。整個儀式一共有50名火炬手參與。

火炬由前港隊乒乓球代表、乒乓球港隊總教練李靜帶着坐天星小輪，跨越維港前往尖沙咀。圖為火炬在天星碼頭交接一刻。（洪戩昊攝）

有人太開心睡不着 5時便起了床

尖沙咀天星碼頭有大批市民守候，市民李女士表示她從未接觸過類似場面，形容心情興奮，「想飛出去搵火炬手」。她又說因為太開心而睡不着，今早5時便起了床，然後8時便到現場等候，「我哋好緊張呢個活動」。

李小姐（左一）因為太開心而睡不着，今早5時便起了床，然後8時便到現場等候。（洪戩昊攝）

有人冀看火炬手乘船過海 選擇在天星碼頭等候

另一市民蘇小姐表示今日專程到場打氣，形容心情很開心，因為在香港看到火炬傳遞十分難得，她今早8時半便到場等候。她選擇在天星碼頭觀看火炬傳遞是因為想看到火炬手乘船過海，然後跑過來的畫面，認為場面會很「墟冚」，又表示今日稍後時間會去看手球比賽。

蘇小姐指，選擇在天星碼頭觀看火炬傳遞是因為想看到火炬手乘船過海，然後跑過來的畫面，認為現場會很墟冚。（洪戩昊攝）

學校動員學生到場 家長：很想親眼看看香港主辦的運動會

多間學校亦動員學生到場打氣，其中家長漆太太帶同女兒到現場。她說是學校組織她們到場，但並非強制性，決定參與是由於很想親眼看看香港主辦的運動會及其活動。她們今早8時多到達學校，然後校方再安排旅遊巴接載他們到尖沙咀。她的女兒對可以看到火炬很激動、很開心。

家長漆太帶同女兒到現場。（洪戩昊攝）

全運會香港賽區賽事上周五（31日）已展開，將在11月20日完結，觀眾可到全運會官網購買門票。