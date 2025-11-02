全運會｜港澳廣深地同步傳火炬　香港站佘繕妡啟德體育園點火盆

第十五屆全國運動會11月9日正式開幕，火炬傳遞儀式將於周日（11月2日）在香港、澳門、廣州、深圳同步舉行，每個城市各50棒。深圳9時起開始儀式及火炬傳遞，而香港的火炬傳遞儀式在上午9時30分開始，路線全長約10公里，由港隊男子乒乓球運動員黃鎮廷在添馬政府總部起步，火炬將橫越維港兩岸。



至約10時40分，火炬由女子劍擊運動員佘繕妡擔任最後一棒火炬手，終點啟德體育園點燃火盆，完成火炬傳遞的「收火儀式」。（直播訊號由TVB (official) YouTube頻道提供）



第十五屆全國運動會火炬傳遞在上午9時30分開始，文化體育及旅遊局局長羅淑佩點燃火種盆，隨後署理行政長官陳國基點燃火炬。（梁鵬威攝）

署理行政長官陳國基將火炬交給第一棒的黃鎮廷。（梁鵬威攝）

全長約10公里 由政總到啟德體育園

香港站的火炬傳遞以政府總部為起點，燃點火種儀式早上約9時35分進行，由火種護衛護送「星火築夢火種燈」上台，為採火捧採火，並交由文化及體育旅遊局局長羅淑佩點燃火種盤。署理行政長官陳國基之後從火種盤點燃火炬，並交到黃鎮廷手中，意味香港站的火炬傳遞正式展開。

陳國基致辭時表示，今次火炬傳遞在廣東、澳門、香港三地同日啟動是一項創舉，充分展現粵港澳大灣區的獨特優勢。他又指香港的火炬傳遞路線是一場城市巡遊，火炬手將穿梭本港引以為傲的城市地標，以及享譽世界的維多利亞港，到象徵體育蓬勃發展的啟德體育園，所到之處都向全世界展示香港作為國際都會及盛事之都的魅力。

他說全運會是一項聚集全國運動精英的盛事，今次香港獲得國家信任承辦其中八個競賽項目，意味市民在香港都可以親身欣賞到國家頂尖運動員的精湛技術，感受國家頂級賽事的緊張氣氛，呼籲市民踴躍購票入場，為健兒打氣。

第十五屆全國運動會香港站火炬傳遞共有50名火炬手，第一棒為港隊男子乒乓球運動員黃鎮廷。（梁鵬威攝）

一半火炬手為體育界代表 包括黃鎮廷、歐鎧淳等

香港站共有50名火炬手，其中42人由香港不同機構選出，約一半為體育界代表，另有8人由十五運會組織委員會提供。傳遞路線全長約10公里，跑步距離約佔3.8公里。路線以添馬政府總部為起點，及後乘坐天星小輪橫渡維多利亞港，再進入尖沙咀段，途經香港文化中心等地標，然後火炬手乘坐開篷巴士至啟德體育園巴士站，最後進入啟德體育園中央廣場點燃聖火盆，進行收火儀式。

第一棒火炬手為港隊男子乒乓球運動員黃鎮廷，他將交棒予國家隊女子劍擊運動員孫一文。其他港隊代表包括游泳運動員歐鎧淳、田徑運動員廖曉朗等，女子劍擊運動員佘繕妡則跑最後一棒。

第十五屆全國運動會香港站火炬傳遞共有50名火炬手，第一棒為港隊男子乒乓球運動員黃鎮廷。（梁鵬威攝）

十五運會組委會今公布火炬手名單，其中香港站共有50棒，女子劍擊運動員佘繕妡則跑最後一棒。（資料圖片／梁鵬威攝）

多名政商界人士任火炬手

政商界方面，馬會主席廖長江、信和集團主席黃永光、恒地主席兼董事總經理李家誠、新地執行董事郭基煇、港鐵行政總裁金澤培等，亦將出任火炬手。

52條巴士及5條專線小巴路線

運輸署表示，其間灣仔北、尖沙咀海旁及啟德體育園一帶會實施封路及特別交通運輸安排，料當區交通會較為繁忙。巴士和小巴方面，行經灣仔博覽道東、尖沙咀碼頭巴士總站、彌敦道及梳士巴利道一帶共52條巴士及5條專線小巴路線，明早首班車起調整服務。