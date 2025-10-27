小巴安全帶壞的怎麼辦？業界籲通知司機備案　冀政府資助裝偵測器

網上瘋傳便衣警員放蛇捉無扣安全帶小巴乘客車cam片，市民對小巴安全帶意識瞬間提高，有人就指部份小巴安全帶是壞的。公共小巴車主司機協進總會主席張漢華今日（27日）提醒，若遇小巴安全帶壞掉，應立即通知司機，好讓司機「備案」，倘遇警方放蛇或路障查車，司機可當人證證明乘客無法扣帶。



張漢華強調，小巴乘客須扣安全帶法例生效已21年，但長者佩戴習慣仍不足，而警員放蛇也是為大家安全著想，「捉你哋都係為你哋好」。張漢華又指，目前僅不足200輛小巴安裝佩戴安全帶偵測及警示系統，佔小巴總數約4%，業界希望政府可提供資助，讓系統更普及。



懷疑「放蛇」的車廂錄影片段在網上曝光，小巴停定後有警員表明身份，隨即指控乘客沒扣安全帶。（網上影片截圖）

警方上周五（24日）在東九龍嚴打公共交通違例，特別針對「沒有穩妥繫上安全帶」執法，並派員「放蛇」乘搭小巴，至少發現31名乘客違規，將向他們發出傳票。

冇扣、冇扣、冇扣…… 影片瘋傳

懷疑「放蛇」的車廂錄影片段在網上曝光，小巴司機駕駛期間有人叫站落車。司機停定後，中排即有一名戴太陽眼鏡男子起身，出示證件稱：「全部人唔好用郁呀吓，差人，警察。」單人座亦先後有兩名男子站起。

「黑超」警員隨即盤點稱：「冇扣、冇扣、有扣、冇扣、冇扣、冇扣、冇扣、冇扣」，未知其餘乘客情況。探員亦着乘客拿出身份證，要求女司機固定開啟車門，車外亦有人員隔窗要求女司機出示駕駛執照。

警員喬裝乘客登上公共小巴，合共發現31名乘客沒有穩妥繫上安全帶，將會向相關違例人士發出傳票。（警方圖片）

公共小巴車主司機協進總會主席張漢華今日在商台訪問指，小巴乘客須扣安全帶法例生效已21年，依其觀察，年青一代佩戴安全帶意識高，而長者較少佩戴，「短途無咩人佩戴。」

懷疑「放蛇」的車廂錄影片段在網上曝光後，有網民稱部份小巴的安全帶損壞，張漢華提醒，，若遇小巴安全帶壞掉，應立即通知司機，好讓司機「備案」，倘遇警方放蛇或路障查車，司機可當人證證明乘客無法扣帶：「警察嚟，我可以做證明損壞咗，之後盡快去整返。」

已裝佩戴安全帶偵測及警示系統小巴僅4%

張漢華指，目前僅不足200輛小巴安裝佩戴安全帶偵測及警示系統，佔小巴總數約4%，業界希望政府可提供資助，讓系統更普及。

乘搭小巴冇扣安全帶罰幾多錢？

公共小巴安全帶法例其實早於2004年8月1日起生效，當日起登記的公共小巴，必須安裝高靠背乘客座椅及裝設安全帶。

根據《道路交通(安全裝備)規例》，在設有安全帶的公共小巴上，乘客必須佩戴安全帶。沒有佩戴安全帶的乘客最高可被罰款5000元及入獄3個月。警方表示會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路安全及暢通。

乘客冇扣安全帶 司機可以要求落車？

如果乘客沒扣安全帶，小巴司機不用負上法律責任，不過法例規定小巴的車主要在車內展示通告，向乘客顯示未有扣上安全帶即屬犯罰。司機可拒絕接受租用或駕駛該小巴，如果乘客拒絕合作、沒有扣上安全帶，司機可以拒絕駕駛小巴或要求該乘客離開車廂。

小巴日後或強制安裝安全帶佩戴感感器？

近年有多宗涉及小巴的奪命意外，運輸署2023年9月1日起要求首次登記的小巴，必須安裝佩戴安全帶佩戴感應器，如果乘客不遵從，系統會發出警示。根據署方資料，由2023年9月1日至今年8月有184輛全新小巴首次登記，佔全港登記小巴約4%。

至於此日期之前登記的小巴是否要安裝系統，根據立法會上月的文件，政府一直與車輛製造商進行磋商，並考慮將安裝安全帶佩戴感應器的要求納入公共小巴的發牌規定。