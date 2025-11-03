平治長沙灣亂切線兼衝紅燈　司機認危駕　官斥如狂亂駕駛囚25月

駕駛平治房車的一名男司機，今年4月在長沙灣遇警方截查時，突踩油逃走，期間曾亂切線並衝紅燈，波及兩輛私家車，並釀成2人受傷，之後被發現其車牌屬偽造。他早前承認危險駕駛及偽造文件等7罪，今（3日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官朱文瀚指，案情非常嚴重，被告雖被改控危險駕駛，斥被告行為可謂狂亂駕駛，判被告入獄25個月及停牌半年。



被告鍾禮傑（31歲，無業），承認2025年4月17日，在長沙灣深盛路8號昇悅居一帶危險駕駛、無牌駕駛、抗拒執行職責的警員、意外後沒有停車、意外後沒有報案及兩項偽造文件共7罪。

被告鍾禮傑所駕駛的平治私家車，案發時套上假牌，並早在2016年已到期。（羅日昇攝）

被告鍾禮傑駕駛的平治在長沙灣狂目飛馳。(小紅書/左街角落的小羊)

影片所見見，被告鍾禮傑所駕駛的白色私家車在興華街西切線。（小紅書 / 左街角落的小羊）

期間繞過追截警員並衝紅燈。（小紅書 / 左街角落的小羊）

之後往美孚方向逃去。（小紅書 / 左街角落的小羊）

被告鍾禮傑撞到私家車並釀成2人受傷。(網上圖片)

警員發現司機位旁地上有啤酒罐

案情指，警員巡邏時發現被告的平治房車在長沙灣深盛路非法停泊，司機位旁邊的地上放有啤酒罐及雜物，被告坐在司機位上打盹，聽到警員拍窗後，被告馬上醒來駕車逃逸。

被告所駕車輛2016年已到期

警員駕駛警車追截，被告躲避時撞到一輛私家車，該輛私家車再撞到另一部車。1名司機和乘客頸痛，送院醫治。2日後，有市民舉報認出被告的車輛，被告同日被捕。調查顯示，被告的駕駛執照早於2016年到期，其車牌亦是假的。

案件編號：WKCC1699/2025