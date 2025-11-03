基孔肯雅熱｜10月起曾到信德中心、葵廣及曉峰園有病徵者聯絡衞署

衞生署衞生防護中心今日（3日）公布新增一宗基孔肯雅熱本地個案，患者為青衣曉峰園一名45歲男居民，他在上環工作。中心調查發現，該患者曾經到訪部分出現輸入個案的地點，包括上環信德中心、葵涌廣場，以及他居住的青衣曉峰園。中心呼籲市民10月起如果到訪這些地點，並出現病徵，應聯絡中心。食環署亦會在這些地方進行防蚊措施。



有曉峰園住戶指不擔心感染，但會做足家居防蚊措施，例如清理積水、注意窗戶等。



衞生防護中心主任歐家榮指，患者曾到訪多個地點，暫時未能確認其感染的地方。中心調查其活動軌跡，發現他曾出沒的上環信德中心、葵涌廣場，以及青衣曉峰園均有輸入個案，呼籲如果有市民上月到訪這些地點，並出現病徵，應聯絡中心。中心亦會透過這3個地區的健康站，為市民做評估，如有需要會安排抽血化驗。

中心傳染病處首席醫生吳東尼指，初步評估約1,500戶居民有風險，中心接下來會重點為這些住戶做排查。

曉峰園住户黃先生指，家裏蚊患不嚴重。雖然屋苑出現本地個案，但只要做足家居防蚊措施，例如清理積水、注意窗戶等，他便不會感到擔心。

住在曉峰園附近的長宏邨黃婆婆表示，平時到曉峰園旁的寮肚路花園做運動時也不覺蚊患特別嚴重，所以完全不擔心，也不會特別預備防蚊措施，「擔心都擔心唔嚟㗎啦，順其自然啦。」

住在曉峰園附近的長亨邨的謝先生每晚也會穿短褲到寮肚路花園做運動，同樣表示不覺特別多蚊，更稱讚公園十分乾淨、沒有積水。雖然屋苑出現本地個案，但他亦不打算特別加強防蚊措施。