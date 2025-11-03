基孔肯雅熱｜青衣曉峰園居民本地感染　上環工作　1500戶居民排查

繼上月底在黃大仙鳳德村錄得本港首宗基孔肯雅熱本地個案，衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，錄得一宗新增本地個案，消息指患者居於青衣曉峰園。



衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今晚7時15分，於鄰近患者住所的青衣寮肚路花園見記者。他表示，患者為一名45歲男子，住在青衣曉峰園，在上環工作。患者有長期病患，在10月30日出現發熱發冷，手部關節痛等病徵。中心追查患者過去三個月的旅行記錄，並無出境記錄，列為本地個案。



中心傳染病處首席醫生吳東尼表示，會為3處鄰近住宅、1,500戶居民進行排查。



歐家榮表示，曉峰園患者在11月1日向私家醫生求診，現在在瑪嘉烈醫院接受治療，情況穩定。中心追查患者過去三個月的旅行記錄，並無外遊記錄，列為本地個案。

他指中心追查源頭時，比對之前的輸入個案活動軌跡，發現患者的活動範圍和部分個案吻合，包括青衣曉峰園、上環信德中心、以及葵涌廣場一帶。食環署會加強這些地方的防蚊工作。

食物環境衞生署防治蟲鼠主任主管霍明茵指，知悉個案後馬上通知相關政府部門，在管轄範圍進行滅蚊防蚊措施。食環署亦已巡視青衣曉峰園環境，檢查有沒有適合蚊蟲滋生的地方，並提出防蚊建議。署方並在葵涌廣場附近展開初步調查，明天會在曉峰園附近，以及其他患者曾到訪的地方進行防蚊措施。

民政事務總署葵青民政事務專員梁乘龍指，相當重視該個案，會全力協助相關工作，將動用地區網絡關愛隊，在受影響範圍接觸居民，了解居民需要，幫助他們聯絡中心。

中心傳染病處首席醫生吳東尼表示，3處地點涉及約1,500戶居民，中心會展開排查。

霍明茵指，青衣、葵芳及上環三地近期的蚊患指數均在10%以下，分佈不廣。歐家榮亦表示，近期天氣逐漸轉涼，雨水變少，全港各區蚊患情況不嚴重，預料風險不高。不過他表示，如果有市民在10月1日之後到訪這三個地方，並出現病徵，應聯絡中心。中心也會在這3個地區設立健康站，為有需要市民做評估。

本港今年累計錄得54宗基孔肯雅熱確診個案。52宗屬輸入個案，2宗屬於鳳德邨本地個案，一人為居於該處的82歲老婦，另一人為區內一間小學的職員。

歐家榮表示，現在未能確認曉峰園患者在哪裏感染，當務之急在患者於潛伏期曾到訪的地方，進行大規模滅蚊。他指，已經為鳳德邨11,000個居民進行評估，找出40名人士近期有輕微病徵，39人並沒有感染，餘下一宗仍在進行血液化驗。他指，鳳德邨暫時只有兩宗感染個案，均在進行防控工作感染，中心會密切留意鳳德邨情況。

中心會為新增個案進行基因分析和全基因排序，並會與鳳德邨的個案以及其他輸入個案進行對比，調查個案源頭。歐家榮指，暫時未發現該新增個案跟鳳德邨個案有流行病學關聯，因此有機會有第二個感染源頭。

