基孔肯雅熱｜再增本地個案　消息：患者居青衣曉峰園

繼上月底在黃大仙鳳德村錄得本港首宗基孔肯雅熱本地個案，衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，錄得一宗新增本地個案，將於今晚7時15分見傳媒公布詳情。消息指，最新一名患者居於青衣曉峰園。



消息指青衣曉峰園有居民感染基孔肯雅熱，為本地個案。（資料圖片）

據中心發出的傳媒採訪通知，中心傳染病處主任歐家榮將於青衣寮肚路花園見記者，料鄰近患者居住地點。



本港今年累計錄得54宗基孔肯雅熱確診個案。52宗屬輸入個案，2宗屬於鳳德邨本地個案，一人為居於該處的82歲老婦，另一人為區內一間小學的職員。

衞生防護中心表示，截至昨午（2日）5時，中心透已為約10,700名居民作評估，並已安排39名出現輕微病徵的市民接受抽血檢查，並已完成檢驗36名市民的血液樣本，全部對基孔肯雅病毒呈陰性。