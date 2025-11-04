醫委會秘書處延案未解釋　直屬衞生署查否？盧寵茂：會睇可否改善

雙非兒子腦癱案等候醫委會研訊15年，醫委會上周因「秘書處」未能解釋拖延多年理由，宣布永久終止研訊，社會嘩然下，醫委會至昨日（3日）宣布主動覆核進行主動覆核決定。



「秘書處」直屬衞生署，至今對拖延多年未能解釋，醫衞局局長盧寵茂今（4日）會見傳媒時表示，秘書處是醫委會工作一部份，明白秘書處由衞生署管理，「會再睇下人手方面，工作上會否可以改善。」



醫衞局局長盧寵茂（中）11月4日表示，秘書處是醫委會工作一部份，由衞生署管理：「會再睇下人手方面，工作上會否可以改善。」（洪戩昊攝）

醫衞局局長盧寵茂。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

盧寵茂今日回應醫委會有關案件時表示，醫委會申訴工作量大，5年有逾8700宗個案，處理個案時間長的問題並非短期現象。他強調，是次雙非兒子腦癱案候逾15年為獨特個案，令當局重新檢視醫委會的制度及流程，是否需要透過修訂《醫生註冊條例》，包括委員會的數目及組成，改善等候時間過長的問題。他亦提到已要求醫委會主席在8周內提交相關報告。

至於會否改善秘書處服務，他認為秘書處是醫委會工作的一部份，但明白秘書處由衞生署管理，「會再睇下人手方面，工作上會否可以改善」。

內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年無果。（資料圖片/鄭子峰攝）

盧寵茂稱明白腦癱案事主父母困難：相信我哋嘅制度會比答案佢哋

至於是次個案，他稱明白黎先生兩夫婦的困難，「相信我哋嘅制度會比答案佢哋」，無論最後決定是什麼，冀黎先生不會失望。另外，他提到黎氏夫婦之子黎遠建為香港居民，社署及教育局會儘量協助。