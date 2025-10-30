雙非子殘障｜醫衞局稱高度關注醫委會處理　促交代調查及研訊機制

一對內地夫婦於2009 年來港產子遇醫療事故，兒子患腦癱與四肢殘障。夫婦翌年向醫委會投訴涉事醫生，聆訊原定2016年開始，最終押後至前日舉行。不過，醫委會研訊小組基於秘書處未能解釋案件拖延理由，決定終止研訊。事件惹來社會關注，有人批評醫委會裁決對受害家庭不公，醫委會亦未追究秘書處失職拖延研訊。



醫衞局今晚發新聞稿表示，高度關注有關投訴個案的處理，醫衞局局長盧寵茂已經去信醫委會主席，要求醫委會交代處理投訴的調查和紀律研訊機制，並因應有關個案全面審視機制並提出完善機制的建議，以符合社會及市民對醫護專業水平和操守的期望。



協助個案中夫婦的社區組織協會幹事彭鴻昌指，政府少有公開向醫委會施壓，但秘書處的服務是由衞生署提供，衞生署署長亦是醫委會委員，認為衞生署也有失職之嫌，希望研訊小組自行覆核裁決，以糾正不符公眾對醫委會期望的決定。



涉案的病人父親黎志堅說，對醫委會裁決感到失望、驚訝和憤怒。（資料圖片/鄭子峰攝）

協助涉案夫婦的社區組織協會幹事彭鴻昌（左二）指，政府少有公開向醫委會施壓，但秘書處的服務是由衞生署提供，衞生署署長也是醫委會委員，認為衞生署也有失責之嫌。（資料圖片/鄭子峰攝）

醫衞局表示，香港醫護專業一向奉行專業自主的原則，由法定機構負責規管醫護專業，維護及提升專業標準和操守，從而保障病人的利益。所有醫護專業規管機構有責任通過公平、公正、公開及有效率的調查和紀律機制處理涉及專業人員的投訴，以確保醫療專業水平和病人安全，同時促進病人與醫護人員之間的互信。在行使職權時，規管機構必須向公眾問責，維護整體社會利益。

醫衞局指，高度關注有關投訴個案的處理，已經去信醫委會主席，要求醫委會交代處理投訴的調查和紀律研訊機制，並因應有關個案全面審視機制並提出完善機制的建議，以符合社會及市民對醫護專業水平和操守的期望。當局亦向涉案病人及其父母表達慰問，並會與相關部門跟進有關病人的醫療和福利需要。