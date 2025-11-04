港深合作｜謝展寰訪深圳出席專班會議　討論碳普惠進展等議題

環境及生態局局長謝展寰周二（11月4日）率團前往深圳，出席港深環保合作專班2025年第二次會議，回顧過去一年的調研合作成果。港深今年加強了專班的緊密協作，專題討論和工作互訪等交流較過往增加超過一半，深入探討的議題包括深圳灣水生態、區域大氣環境、生態保育和資源循環利用等。



環境及生態局局長謝展寰（左四）11月4日率團前往深圳出席港深環保合作專班會議，與深圳市人民政府副市長張華（右四）率領的深圳市政府代表團，討論多項港深兩地共同協作的議題。環境及生態局常任秘書長（環境）張國財（左五）和環境保護署署長徐浩光博士（左三）亦有出席。（政府新聞處圖片）

「綠綠賞」超過110萬名登記用戶 回收量逾12萬公噸

當局表示，港府持續推進各項措施改善空氣質素，主要空氣污染物濃度持續下降，並維持自回歸以來的低水平。電動車在香港已漸趨普及，目前數量已增至6年前的約9倍。現時每10輛新登記私家車，約7輛是電動私家車，增速位處世界前列。隨着綠色運輸進一步發展，香港空氣質素將不斷提升。

深圳灣水質方面，隨着雙方努力，水質自2000年代中期呈現長期顯著改善趨勢，總無機氮水平較香港回歸前後下跌超過50%。

會議亦討論雙方碳普惠方面進展，環保署表示「綠綠賞」電子積分計劃已有超過110萬名登記用戶，累計回收超過12萬公噸回收物和廚餘。

智能回收箱可自動測量及記錄收集到的各類回收物重量，並計算及儲存回收獎賞積分。居民體驗新的社區智能回收設施，可同時獲取「綠綠賞」積分和兌換禮品。(環保署圖片)

將持續交流郊野公園管理等經驗 繼續推廣遠足禮儀

就生態保育，港府持續加強后海灣一帶國際重要濕地的保護，積極推進於北部都會區興建三寶樹濕地保育公園，同時支持位於深圳的國際紅樹林中心建設；港深亦將持續交流郊野公園管理、公眾教育，以及珊瑚、蝴蝶等物種保育工作的相關經驗，並繼續推廣遠足禮儀。

漁護署代表在會上分享透過派發宣傳單張，及於本地及內地社交媒體如小紅書，推廣有關遠足及郊遊時注意事項的經驗。

謝展寰感謝深圳市政府各部門的通力合作，希望雙方在港深環保合作專班框架下持續努力，在污染管理及垃圾治理達至雙碳目標，並在發展生物多樣性、建設美麗海灣，以及擴大一帶一路環保技術合作等方面力爭做得更好。