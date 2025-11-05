2025西九自由爵士音樂節精選7組演出！Ian、Joe Webb、Matt Force

【Jazz/音樂節】西九自由爵士音樂節又來了！從明天（6日）起一連四日，就是一年一度的西九自由爵士音樂節！今年的音樂節，不僅僅是「爵士樂」三個字那麼簡單，更是涵蓋傳統爵士、流行跨界、前衛實驗等不同風格，匯聚了本地與海外的多元音樂單位。這次我們就精選7組音樂人，涵蓋免費和付費演出，幫你找到心儀的演出！



羅尚正 (Ted Lo) 與 張貝芝 (Joyce Cheung)

日期:11月6日(星期四)晚上8時30分

地點:西九文化區自由空間大盒

門票:港幣480元



被譽為「香港爵士教父」的鋼琴家羅尚正，擁有數十年在紐約及香港的豐富演奏經驗，風格沉穩而醇厚。與他同台的是近年備受矚目的新晉鋼琴家張貝芝，她的演奏技巧紮實，音樂充滿靈氣與現代感。

這場名為《Echoes Across Eras》的演出將以雙鋼琴二重奏形式進行，兩位音樂家透過琴鍵交流，展現爵士樂的傳承與創新，是一場香港兩代爵士鋼琴家的音樂對話。

邱彥筒 (Marf Yau) 與 陳泳伽 (Winka Chan)

日期:11月7日(星期五)晚上7時15分、晚上9時30分

地點:西九文化區自由空間大盒

門票:港幣680元(全場企位)



來自女子組合COLLAR的兩位成員邱彥筒 (Marf) 與陳泳伽 (Winka)，將首次聯手在爵士音樂節上演出。

Marf的聲線型格獨特，舞台風格冷靜而具張力；Winka則以溫厚且具穿透力的歌聲見稱，情感豐富。兩位風格迥異的歌手走在一起，將在爵士樂自由、即興的氛圍中，探索聲音上的互動與化學作用。觀眾可以期待她們如何將各自的音樂個性融合，帶來一場充滿驚喜的合作。

陳卓賢 (Ian Chan)

Ian @MIRROR（西九文化區）

日期:11月8日(星期六)下午3時30分、晚上8時30分

地點:西九文化區自由空間大盒

門票:港幣780元(全場企位)



人氣組合MIRROR成員陳卓賢 (Ian) 將以個人身份登上爵士音樂節的舞台。作為一位唱作人，Ian的音樂作品向來以細膩的情感和流暢的旋律見稱。

這次他將跳出大型流行音樂會的框架，在西九文化區「大盒」這個更為親密的場地中，與爵士樂手合作，重新演繹自己的作品及其他歌曲。這場演出將更聚焦於他作為歌者的聲線細節與情感表達，對他本人和樂迷而言，相信都是一次新鮮的音樂探索。

Joe Webb Trio

日期:11月9日(星期日)晚上8時30分

地點:西九文化區自由空間大盒

門票:港幣450元



來自英國的鋼琴家Joe Webb將帶領他的三重奏，首次在香港演出。Joe Webb是近年英國爵士樂壇備受關注的新星，他的音樂風格獨特，將傳統爵士樂的搖擺感覺，與他成長時期深受影響的英倫搖滾 (Britpop) 等元素巧妙結合。

他的音樂旋律動聽、節奏感強烈且充滿活力，即使是初次接觸爵士樂的聽眾也能輕易投入其中，感受來自倫敦當代爵士場景的清新氣息。演出陣容包括長期合作的低音提琴手Will Sach及鼓手Kai MaCrae，三人將以靈巧細膩的演奏，帶領觀眾展開一場技巧精湛、振奮人心的音樂旅程。

Kim Oki

Kim Oki (西九文化區）

日期:11月8日(星期六)晚上7時10分

地點:西九文化區藝術公園大草坪

門票:免費



韓國薩克斯風手Kim Oki是今年音樂節中最具實驗性和前衛色彩的音樂家之一。他的背景獨特，曾為偶像團體伴舞，後來投身音樂創作。

他的風格以自由爵士 (Free Jazz) 為基礎，表演充滿原始的能量和爆發力，經常在演奏中挑戰樂器的極限。其演出項目以《Fucking Madness》為名，預示著這將是一場不按常理出牌、衝擊感官的音樂體驗，適合追求前衛與強烈風格的樂迷。

Matt Force

Matt Force（西九文化區）

日期:11月9日(星期日)晚上8時30分

地點:西九文化區藝術公園大草坪

門票:免費



本地Rapper Matt Force以其充滿哲學思考和文學性的歌詞而聞名，被視為香港Hip Hop界獨具一格的「詩人」。他不僅是一位詞人，也親自製作音樂，近年更開始學習樂器，嘗試將爵士樂的有機質感融入他的Hip Hop創作中。

在這次音樂節中，他將帶來個人專場演出，完整地呈現他如何將深刻的歌詞，與他日益複雜、深受爵士樂影響的編曲風格結合。

翻騰三周半 x Kekkaishi x Gold Mountain

翻騰三周半（西九文化區）

日期:11月8日(星期六)晚上8時30分

地點:西九文化區藝術公園大草坪

門票:免費



這個名為《Hong Kong Jazz x Hip Hop》的特別企劃，由三個本地音樂單位聯手打造。當中包括致力於在本地推廣爵士樂的年輕團體翻騰三周半 (Fountain de Chopin)，以及本地獨立音樂單位Kekkaishi與Gold Mountain。

翻騰三周半以舉辦教學和Jam Session活動見稱，為香港爵士樂圈注入大量活力。這次他們將與兩組風格鮮明的Hip Hop音樂人合作，旨在將爵士樂的即興與和聲，與Hip Hop的節拍和說唱藝術進行深度碰撞，展現香港本地跨音樂風格合作的創造力與火花。