林卓廷涉議會上騷擾建制派議員案　林被裁定罪名不成立

前立法會議員林卓廷涉在2019年《逃犯條例》法案委員會上騷擾建制派議員案，今（6日）在西九龍法院裁決。建制派議員陳恒鑌及周浩鼎曾為控方作供，陳稱憑常識認為林在滋擾另一議員石禮謙，周更形容泛民議「喪心病狂」。惟石禮謙曾為林辯護，並稱當日沒有感受到林的威脅，並認為林只是做議員的工作。裁判官鄭念慈今(6日)裁定林兩項襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員罪不成立。



被告林卓廷（48歲）被控2項襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員罪，控罪指朱凱廸、范國威、林卓廷、郭家麒及區諾軒5人於2019年5月11日，在香港中區立法會道1號立法會綜合大樓會議室1，襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員陳恒鑌及周浩鼎。

林卓廷被指議會上作滋擾行為，經審訊被裁定罪名不成立。（資料圖片）

陳恒鑌供稱當日見林卓廷在石禮謙身邊說法，雖然他聽不到林說甚麼，但憑常識認為林在滋擾石。(陳曉欣攝)

周浩鼎稱他見林卓廷拉住石禮謙，但辯方放片見周當日只在外圍遊來遊去，質疑他其實未見到情況。(陳曉欣攝)

石禮謙為辯方作供，指林卓廷當日無搶咪，並有向他慰問情況。(陳曉欣攝)

在審訊時，立法會議員陳恒鑌及周浩鼎為控方作供。綜合證供，案發當日的《逃犯條例》法案委員由石禮謙主持選主席，石由一眾建制派議員由升降梯護送入會議室開會。陳說，林在會議室內於石身後不斷說話，「無理由哄埋去不斷講嘢」，認為可能滋擾到石，惟表示因現場太嘈，他聽不到林說甚麼。陳承認，他不知道石有否感到被滋擾。

周浩鼎曾形容泛民議員喪心病狂

周形容泛民議員「喪心病狂」，舉例范國威曾衝前搶石的咪高風，行為危險，不顧老人家安全。周又指目睹林的手碰到石的手臂，亦試圖「搶咪」，他表示情況混亂和有人聲夾雜，「未必記到說話內容」。

影片見周只在人群外遊嚟遊去

辯方播放事發影片，指周被拍得在人群外圍「遊嚟遊去」，不知道林與石發生甚麼事。周同意「畫面係咁」，但不同意看不到林與石的動作，否認「亂噏」。黃指出，林沒有拉石，也沒有企圖「搶咪」，沒有阻礙會議進行。周一概不同意。

石禮謙稱感受不到林有威脅

林出庭作供稱，他曾伸手接觸石，目的是令石注意他的說話，否認「搶咪」，並指他曾十多次叫喊：「我要提名啊。」辯方另傳召被指受林騷擾之一的議員石禮謙「倒戈」出庭，石表示當時曾關心其健康，問他是否OK，他感受不到林對自己有威脅。

案件編號：ESCC 2514/2019