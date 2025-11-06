公院殮房收費｜每年兩萬人公院離世　推算醫管局每年進帳多6000萬

醫管局早前宣布，由明年開始，對公立醫院殮房遺體存放服務實施收費，除首3日免費，其後第4天起每日收取100元，第18日起增至每日200元，第34日後再加至每日550元。事件引起不少關注，有提供殯儀服務的非牟利機構表示，一般而言，遺屬單單要領取確認可辦後事的死因證明書，已經要至少三日，即無論如何，遺屬都無法避免支付存放費。據其經驗，一般要辦火葬，需時三周至一個月，即遺體存放費用約為2,200至4,000元。



2023年公立醫院內死亡的病人數目約為20,000人。以平均25日、收費3,000元推算，即估計新措施每年可為醫管局每年帶來約6,000萬元收入。



出殯遲涉辦後事程序多 近年多港人移民 回港奔喪需時

提供殯儀服務的非牟利機構「毋忘愛」總幹事楊美蓉表示，辦理後事程序複雜，第一步是要取得由醫生簽發的死因證明書，遺屬必須要有死因證明書，才可申請死亡登記證明書（俗稱行街紙）及火葬許可證（俗稱火化紙），為先人進行後事。單單是死因證明書，已經需要等待三個工作天，若不巧遇上流感高峰期、或先人在周末離世，時間或許要再多一、兩日。至於行街紙及火化紙，則通常可在一日內完成。楊形容，即使「院出」（即直接在醫院出殯），「都無可能三日搞得掂」。

遺屬領齊文件後，便要落實殮葬安排，楊美蓉指，火葬爐、殯儀館的日子都並非欲求即得，往往都需要等候，又提到近年不少港人移民，家屬常需等待海外親友回港奔喪，亦是延遲出殯的原因。根據其過往經驗，一般先人由離世到正式火化，需時都要三周至一個月，即在新收費制度下，親人離世所需要的遺體儲存費約要2,200至4,000元。

每年約兩萬多人公院離世。（資料圖片）

據今年《財政預算案》，2023-24年度，香港每千人口中，醫管局轄下醫院病人住院期間死亡的人數為2.7。以2023年年中香港修訂人口753萬人估算，當年有約20,300人在公立醫院離世。以平均出殯需時25日、即收費3,000元推算，今次新「行政收費」，可為醫管局每年帶來約6,000萬元收入。

未來15日全港政府火葬場的預約情況。（食環署網頁截圖）

另外，據食環署網上預訂火葬服務系統，未來六日，全港有26個政府火葬場時段可供預約，惟其中18個都位於長洲。末來兩個周末，除長洲有時段外，僅得哥連臣角在其中一日有19個可預約時段，其餘火葬場未來兩個周末均一位難求。