作供後丟證物令控方被迫撤控　證人稱以為唔要　認妨礙司法囚4月

原本是勒索案事主的六旬婦，作證時被辯方質問及她曾簽下的借據，婦人作證後，該借據亦不翼而飛，事後發現疑被婦人拿走，婦人被捕並被追問該借據證物去向時稱：「以為佢地唔要。」又稱已丟掉。該勒索案的被告因有證物違失，最終全部獲撤銷。然而婦人卻因毀掉證據被控妨礙司法公正罪，她今（6日）在區域法院認罪，法官陳廣池指，被告的愚蠢行為影響證供的可信性，認為須判阻嚇刑罰，判被告入獄4個月。



女被告C.M.W被控1項作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，指她於2025年1月13日在香港，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即該C.M.W.干擾標記為「D1.1」的案件證物，並從證人席移走該案件證物，以阻止與刑事案件2023年第804號案的證物在區院法院呈堂或保存。

女被告CMW在區域法院承認妨礙司公正罪被判囚4個月。(黃浩謙攝)

被告曾因未能付每月5千保護費被毆打

案情指，在2025年1月13日，被告作為控方證人，在區域法院為一宗發生在2022年11月2日、有關襲擊致造成身體傷害及勒索的案件出庭作供。在該案中，她被勒索每月支付5000元的保護費，後來她無法支付款項，曾被人毆打，導致其胸腔內壁瘀傷及右眼結膜下出血。

辯方曾向被告出示借款1萬元的借據

被告其後就該勒索案作證，她接受辯方盤問時，辯方律師向她出示一張由她親筆書寫的借據，上面列出被告的姓名及身份證號碼，並聲稱她於2020年5月19日借款港幣一萬元。書記其後把該證物放在證人台，被告確認該證物由她所書寫。

CCTV見被告曾把借據收藏

當被告離開法庭時，書記發現該證物不翼而飛，遂向法官報告。同日下午，審訊繼續，在場人士被要求留下搜身，仍未能尋回該借據。翻查閉路電視片段後發現，被告曾把該證物摺疊，並藏於衣袋或證人台之下。

被捕後稱以為該證物已無用

被告在盤問下稱可能誤把該證物丟進垃圾桶。警方其後以盜竊罪拘捕被告，她在錄影會面下稱：「以為佢哋唔要，以為佢哋唔會收返，以為無用」、「以為佢哋畀我」、「我仲喺到玩，摺下摺下。」在法官問及她有關證物的去向時，她僅表示已遺失，未有交代曾放入衣袋中。由於被告的行為，律政司最後決定撤控，案中4名被告均被判無罪。

被告曾任教師及開幼稚園

法官陳廣池引述辯方求情指，被告現年62歲，有1子1女，患有長期心臟病。在1988年至2000年間曾任職教師，其後開設幼稚園，但已經倒閉。案發時，她正經營一所教育中心，期間被勒索。

官指被告行了愚蠢的一步

陳官指，接納辯方所指，被告是行了愚蠢的一步，但有關的證物無法被起回。陳官認為，被告愚蠢的行為影響證供的可信性，令律政司要撤控，認為有必要判處阻嚇性刑罰，在考慮案例及所有因素後，判處被告入獄4個月。

案件編號：DCCC1058/2025