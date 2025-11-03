蔡天鳳前家姑案・一片看清｜蔡天鳳與前夫家瓜轕　CCTV記關鍵對話

名媛蔡天鳳（Abby Choi）在2023年2月20日突告失蹤，最後揭發她疑遭人殺害。警方調查時，發現蔡的前夫鄺港智因涉盜竊案被通緝，警方向鄺母李瑞香查問鄺的去向時，李涉嫌隱暪，從而被控妨礙司法公正。她經審訊被裁定罪成，最後被判入獄18個月。

李案的關鍵證據之一，是她所住於加多利山物業內一部會收音的閉路電視，不但拍下李與其子得知蔡母報警後的一舉一動，更拍下李與蔡母通電話的經過，亦記錄了蔡天鳳失蹤前的最後行蹤。而李及蔡母亦分別在庭上作供，亦透露了這兩家人，以及蔡與兩任丈夫的微妙關係。

法官陳廣池在判刑時稱，本案是以鄺港智涉盜竊罪為基礎，但蔡天鳳的失蹤，加速了警方追查鄺的下落，李瑞香或因愛子心切而犯了本案，正好展示了「慈母多敗兒」的道理。



女被告李瑞香(65歲)因涉嫌隱瞞因涉盜竊案被通緝的兒子鄺港智的行蹤，經審訊被裁定妨礙司法公正罪成。

被告李瑞香是失蹤名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑。（廖雁雄攝）

蔡天鳳在2023年2月20日失蹤，她常到於加多利山的單位，意外拍下了她的最後行蹤。(蔡天鳳IG)

李瑞香的次子鄺港智，曾因涉盜竊罪被捕，之後潛逃多年。（網上圖片)

一. 案件的背景

蔡天鳳的前夫鄺港智，2013年被控盜竊罪，他在2015年12月案件開審前潛逃，之後一直被法庭通緝。蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，蔡母與蔡的第二任丈夫報警，警方發現蔡疑一直有與前夫鄺港智一家人聯絡，惟警方找上鄺母李瑞香時，卻發現李不很合作。

警方後來發現，李當時所住於加多利山的單位，是蔡天鳳名下物業，蔡與鄺所生的兩名子女亦居於此，並由李照顧，單位內有可收音的閉路電視，並拍到鄺港智也曾在這單位出入，鄺得知蔡母報警後即離開單位，李則一直稱：「好驚。」又催促鄺盡快離開。

二. 蔡母作供透露蔡天鳳與鄺港智關係

蔡天鳳母親張燕花作供時，透露了不少其女兒與鄺家的關係。(梁鵬威攝)

鄺曾向蔡母稱盜竊事件已解決

蔡天鳳的母親張燕花在李的審訊中曾出庭作供，她指女兒蔡天鳳和鄺港智兩人讀中學時已開始拍拖，鄺16歲時更搬入張當時於黃埔花園的單位。2013年，18歲的蔡天鳳懷孕，並誕下長子，便和鄺結婚，其後再誕下一女。2014年，鄺仍與蔡及蔡母同住，期間有警員指鄺涉「偷金」。鄺其後向她表示已作出賠償，指事情已解決。

警方曾叫李若有鄺消息要通知警方

惟控方案情指，實情是鄺原定於2015年12月在區域法院受審，但他於同年8月已棄保潛逃，法庭發出通緝令。警員曾於2017年3月10日，到李瑞香和其夫鄺球於將軍澳尚德邨的住所查問，李稱和鄺港智沒有聯絡，也不知其下落，警員有叫李若知其子下落，要通知警方。

蔡母透露女兒離婚後仍與鄺保持友好關係

張燕花又提到，其女兒和鄺於2017年離婚，並下嫁給譚仔雲南米線創辦人的兒子譚方駿。但蔡和鄺離婚後，仍保持友好關係，蔡並購入加多利山嘉道理道Kadooria一單位，讓兩名子女居住，她亦讓李住在單位以方便照顧她與鄺港智一對子女。

三. 蔡家與鄺家的關係

蔡母指李瑞香(圖)照顧蔡天鳳兩名小孩，李月收5萬至40萬。(朱棨新攝)

鄺家對孩子一蚊都無出過

張稱她與和鄺家也一直保持良好關係，但指「前親家」由結婚到孫兒使費：「一蚊都無出過。」如蔡和鄺港智結婚時，戒指都是張買的，鄺亦無付過禮金，兩人子女的奶粉、生活費，全由張和蔡承擔，她指鄺家：「無使過一蚊在細路仔身上。」法官陳廣池不禁問，那張為何願意承擔，張稱兩名外孫要生活，又說：「大家都做過親家，無所謂。」

李照顧孫兒收人工每月至少5萬曾達40萬

張續透露，加多利山單位是蔡要求蔡父出資，單位的開支由蔡支付。李瑞香照顧兩名孫兒，亦獲得「人工」，但金額不定，有時是10萬或20萬元。連同「買餸」的款項，李曾月收40萬元，平時至少也有5萬。張說：「阿女(蔡天鳳)對全家(鄺家)都好好。」

張又稱，鄺港智與蔡天鳳一起時，她也喜歡鄺，並當他仔一樣。辯方指鄺亦曾送名牌禮物給張，張否認說法，指鄺很少買東西給她，只曾送過牙膏牙刷，反而是張有買東西給鄺，並曾送魚翅鮑魚給鄺家。

女兒投資款項疑被人取走

辯方指，蔡和鄺港智於2013年時曾一同做生意，張否認，反指蔡天鳳曾被遊說拿出7千至8千萬元投資。張說：「(鄺)全家都要阿女(指蔡天鳳)俾錢，點會有錢。」又指該投資款項最後疑被人取走。

四. 蔡天鳳失蹤各人反應

鄺家各人均稱唔使急

張亦提到女兒失踪的經過，她稱她平日每天都有和女兒聯絡兩至三次。2023年2月21日下午2時45分左右，兩人透過微信的語音訊息聯絡。之後，她便未能再找到蔡。她於是聯絡李瑞香及鄺家的人，他們均稱：「你放心啦，成年人，佢會返嚟啦，唔使急。」

鄺港智責罵張報警

同晚11時，張燕花和蔡現任丈夫譚方駿決定到警署報案。期間，張收到鄺港智來電，鄺得知張在報案即責罵說：「X街啦，報警點解唔通知我。」張回應：「個女好有交帶，你全家人都唔關心，話無事㗎。」張感到奇怪並掛斷電話。鄺數分鐘後再致電她，並稱：「無事㗎啦。」但再次怪責張報警。

張稱報警後有和李瑞香通電話，李曾說：「人哋要綁架，收唔到贖金，真係會出事、會撕票。」

鄺港智即晚離開單位

此外，蔡在加多利山單位的客廳和廚房，均安裝具有錄音和錄影功能的閉路電視鏡頭。控方指，片段顯示於2023年2月12至22日，鄺港智經常在單位出現，亦有和李瑞香互動。其中於22日零晨12時許，鄺帶著袋離開單位，李陪兒子到門口時問他張何時報案，鄺港智回覆：「依家囉。」李稱：「我好驚呀﹗……快啲行啦﹗」

五. 警員上門調查覺不太合作

蔡天鳳購下並供兩名子女居住的Kadooria單位，位於加多利山。(資料圖片)

李只肯在會所與警方見面

失蹤人口調查組的警員伍俊浩供稱，張就蔡天鳳失蹤報警後翌日，他曾三度致電李問蔡天鳳和鄺港智的感情狀況，李均拒絕透露，亦拒提供鄺港智的電話。他第三次致電時，李才同意翌日在屋苑會所見面。

拒答與鄺港智有關問題

女警長張美蘭供稱她和隊員於同月23日中午在會所和李會面時，女警長表明會問私人問題，提議到李的住所或警署見面。李卻稱不想警員到其單位，也不喜歡到警署，又指蔡或第二日會回來：「唔洗咁急。」 女警長指李在一些問題上合作，問及鄺港智的問題時，便拒絕回答。

CCTV拍到蔡天鳳曾帶人睇樓

女警長又指，加多利山的單位是蔡最後露面的地方，因此想到單位調查。控方指單位內的閉路電視拍到，蔡最後與其母通訊前，被拍到她在中午12時55分左右，和兩人進入過該單位，並在下午2時14分離開。控方理解他們是在「睇樓」。而蔡上單位時，李瑞香和鄺港智都不在場。

六. 加多利山單位內可收音的閉路電視

李和女警長會見後，單位的閉路電視拍到李約下午4時在單位內講電話，張燕花確認當時與李通話的是她。李在片段向張稱，她沒有回答警方的問題，也拒向警方提供鄺的電話。李又稱：「梗係唔俾得，你知點解唔俾得架嘛...係我身有屎呀，阿鳳媽….你都知Alex乜嘢事架啦。」

李與蔡母通電過程被CCTV拍下

李亦對張燕花說：「我哋唔同你呀，我地要遮掩......我哋唔、唔可以好似你咁樣乜都講呀﹗……你鐘意講乜都得。」李更向張說：「驚你亂講嘢......不過你話冇同我，你話冇同我個仔聯絡，你可以講無架嘛。」此外，李又稱：「佢有啲衫褲...我點會唔收呀….收咗好多……」張認為李的意思是幫鄺港智收起衣物。張續稱，理解李瑞香想叫她不要讓警員得知：「佢個仔有番嚟，一齊住。」若警員問起鄺港智，張要回答不知道，及稱和鄺港智沒有聯絡。

李瑞香於2月24日被捕。鄺港智則於翌日在東涌一個碼頭被捕。警員在鄺身上檢獲68萬元現金、5隻名貴手錶、一條「勞斯萊斯」車匙、兩條「凌志」車匙等。

七. 李瑞香眼中兒子與蔡天鳳的關係

李瑞香指，蔡天鳳與其次子鄺港智是同學，她不想兩人在17、18歲便結婚，但蔡母卻稱可幫忙。(蔡天鳳IG)

李瑞香被裁定表證成立出庭自辯。她稱曾經營時裝生意，但因生意不景，2016年結業。她於1989年和鄺球結婚，育有兩子，但她與鄺球已有十幾年無實質夫妻關係。

李指幼子鄺港智和蔡天鳳拍拖。蔡於2012年懷孕，兩人打算結婚。李認為兩人當時年僅17、18歲，不想他們結婚。但張燕花稱：「唔緊要啦....我哋兩個幫吓手啦。」兩人最終結婚，並育有一子一女。

指蔡天鳳改嫁後仍與其子一起覺好亂

其後，鄺港智、蔡天鳳和子女搬至紅磡另一單位，李間中到該單位照顧兩孫。2016年某日，蔡帶住一個數月大的女嬰，向蔡的長子稱：「呢個喺你妹妹。」蔡又稱女嬰的父親是「契爺」，李當時感到愕然，其後致電問鄺港智，鄺港智才告知她，鄺已和蔡天鳳分開，鄺又說：「佢(蔡天鳳)同契爺生咗個女。」李解釋，「契爺」是指譚方駿。譚和鄺港智是同學，亦是鄺港智和蔡天鳳兩名子女的「契爺」。李形容：「覺得佢哋好亂。」

李亦提到2017年警員曾到將軍澳尚德邨的住所找她，並問鄺港智是否在家，李答不在，警員稱鄺正被通緝。李稱他之後有問兒子，兒子稱和朋友「炒金」起爭拗，但子稱事情已解決。

八. 李對其指控的解釋

至2023年2月22日凌晨，李從鄺港智口中得知蔡失蹤，且事件已報警，她指鄺打算和蔡的丈夫譚方駿坐車找蔡。但李覺得，蔡只是失蹤數小時，竟然如此快報警。就閉路電視拍到李當時叫鄺「快啲」，又說：「下一步即刻嚟架啦……」李解釋，因鄺港智電召的車快到，因此催他快一點。她在片段稱：「我好驚呀。」李稱是在擔心蔡。

李又稱，擔心事件會驚動蔡的父親，因加多利山單位由蔡父出資，蔡父曾到單位，若發現鄺港智的衣物會不滿，她並不擔心警員到單位。

認為兒子與蔡天鳳搵阿駿著數

至於影片拍到李與蔡母張燕花通電話，李在解釋「身有屎」時「唉」了一聲，思考數秒後說：「因為見到Alex（鄺港智）同Abby（蔡天鳳)根本就好好，佢兩個一齊去攞阿駿(譚方駿)著數，我覺得係我嘅醜事，唔想講唔想提。」主審法官陳廣池即問：「乜著數？」李指蔡曾帶譚方駿賭錢，蔡可收到佣金，鄺港智則配合。此外，譚向專科醫生求診，蔡亦曾「報大數攞錢」。

唔覺佢地離咗婚

李又指，鄺港智和蔡天鳳分開後，關係仍然很好， 鄺港智曾買首飾給蔡，蔡亦有送衣物給鄺。李說：「我覺得佢哋一齊，唔覺佢哋離咗婚。」李亦有問鄺港智的感情狀況，鄺答她：「玩吓有啦，有人追我添。」後來蔡知道鄺港智有女伴生醋意，罵鄺買車載女友，蔡並說：「我都未坐過。」

指張曾叫她保守富貴之路的秘密

法官問，「搵著數」是鄺港智和蔡天鳳的事，為何李稱「身有屎」，李說：「我個仔咁樣，你唔覺得係我身有屎？」又指蔡搵到富貴之路，收到幾百萬禮金，有層樓，張亦有叫李要保守這秘密。李強調她有叫張燕花配合警方，並稱：「我話你鐘意講就講，我成日都叫佢講。」控方盤問時直指李為求脫罪和抺黑蔡天鳳，李帶淚否認。

九．法官的裁決

官指李帶警方遊花園

法官陳廣池裁決時強調，本案針對李的基礎，是其次子鄺港智因盜竊案被通緝，而非蔡天鳳的失蹤或遇害。但陳官指出，警員在2023年向李查問鄺的近況時，李聲稱沒有與次子聯絡，但警方卻發現兩人曾有127次通話紀錄，此外，加多利山單位內的閉路電視，亦拍到鄺在單位留宿，可見李確有誤導警方。法官又指，即使李沒有責任向警方提供資料，但李亦不應「放煙幕」或帶警方「遊花園」阻礙警方的調查。

指李以退為進叫張不提其子去向

至於李致電蔡母張燕花的一番話，陳官認為李明顯是想知道張向警方透露了什麼，並「以退為進」，一方指張可說任何事，但有些又可以不講。陳官相信，李因護子心切，才會犯下本案，裁定她罪名成立。

十．官指若一早大義滅親或能免兒一錯再錯

法官陳廣池判刑時指若李瑞香一早大義滅親，勸兒子面對盜竊罪，或能免兒子一錯再錯。

蔡的失蹤加速了鄺的被捕

法官陳廣池在2025年10月28日在區域法院判刑時強調，本案只涉鄺港智干犯的盜竊案，與蔡天鳳的失蹤案無關，但這案與蔡的失蹤有關連，然而對李的判刑基礎，只會針對本案案情。

法官指，鄺港智自2015年被通緝，至2023年2月25日才被擒回。鄺被通緝多年，警方一直未有其消息，至蔡天鳳失蹤才加快尋找鄺，若單是以盜竊案為行動基礎，鄺大有可能不會在蔡案揭發後兩天被捕。

本案帶出慈母多敗兒的道理

陳官指李瑞香或因愛子心切而犯案，但其行為是對司法制度和社會公義的蔑視，愛子亦不能成求情或辯解理由。相反，若李能一早便大義滅親，避免兒子一錯再錯，勸兒子面對盜竊罪行，之後很多事都未必會發生，認為本案亦實實在在地帶出「慈母多敗兒」的道理，一個原本互相扶持的家庭亦因而破碎。法庭需就這類罪行判阻嚇刑罰，反映對此類罪行的不齒，判李監禁18個月。

案件編號：DCCC 140/202