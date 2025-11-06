M+博物館11.9辦免費開放日慶祝4周年　推限定系列商品及會籍優惠

位於西九文化區的M+博物館即將迎來開幕四周年，M+宣布將於下周日（9日） 舉行免費開放日，訪客毋須提前預約便可免費觀賞多個主要展覽；不過特別展覽「身臨夢境：1950年代至今的女性藝術家環境作品」將維持正常收費。



M＋零售店亦推出了以博物館建築與色彩為靈感的四周年限定系列商品，M+會籍亦將於11月推出限時優惠，在11月期間購買或續購全年會籍，可獲贈額外一個月的會籍有效期。



M+博物館11月迎來四周年。（Winnie Yeung @ Visual Voices，M+提供）

「身臨夢境：1950年代至今的女性藝術家環境作品」維持收費

M＋博物館於2021年11月開館，今年迎來四周年。在11月9日當天，M+的開放時間將特別延長，由上午10時開放至晚上8時。訪客毋須提前預約，便可免費參觀多個主要展覽。不過，位於西展廳的特別展覽「身臨夢境：1950年代至今的女性藝術家環境作品」將維持正常收費以確保觀展品質，但公眾仍可在地下大堂及中庭等空間，免費欣賞到該展覽的部分精選展品。

需由藝術廣場入口進入 晚上7時「截龍」

為應對預期人潮，館方已制定特別人流管理措施。免費參觀的訪客需由藝術廣場入口進入，並可能需要排隊等候。為確保已入場的訪客有充足時間，博物館將於晚上7時「截龍」。已購票參觀特別展覽人士、M+會員及贊助人，則可經藝術公園入口的專屬隊列便捷入場，持票者更可破例到訪平日僅供會員專享的M+會館。

西九龍「M+博物館」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

建議訪客攜帶輕便隨身物品 大袋及行李均須寄存

館方指，預計當日人流眾多，建議訪客攜帶輕便隨身物品，並留意所有尺寸大於30 x 42 x 10厘米的袋子及行李均須寄存。

除了核心展廳，M+在四周年當天亦準備了豐富的免費公眾節目。訪客可於B2層欣賞 「希克獎 2025」 與 「傅丹創意現場：野口勇的『光』」 等精彩作品。若想深入了解展品背後的故事，可參與由M+導賞員帶領的 公眾導賞團。與此同時，M+戲院將免費放映三部聚焦女性藝術家的紀錄片，而B1層的 「親子隨玩現場：夢幻遊樂園」 則為家庭訪客提供了互動空間。M+大台階亦會全日播放藝術家錄像作品。

M+博物館是全球規模數一數二的當代視覺文化博物館。（資料圖片）

11月購買或續購全年會籍可獲贈額外一個月會籍有效期

為慶祝四周年，M+零售店特別推出以博物館建築與色彩為靈感的四周年限定系列商品，並帶來田名網敬一合作系列及M+卡尼團的全新精品。此外，M+會籍亦將於11月推出限時優惠，凡在11月期間購買或續購全年會籍，即可獲贈額外一個月的會籍有效期。