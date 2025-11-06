警務處代表出席東盟警察首長會議 就打擊詐騙等深入交流
撰文：蕭通
香港警務處於11月3日至6日隨國家公安部所帶領的代表團，首次出席於泰國曼谷舉行的第43屆東盟警察首長會議，聚焦討論「協作行動：打擊詐騙、保護民眾」議題。會議匯聚東盟成員國的高級警官、對話夥伴和國際執法觀察員，交流最佳做法，並訂定合作框架，共同致力採取措施，增強共同打擊跨國犯罪的能力。
刑事及保安處處長陳東與兩名同行人員除出席會議，分別與澳洲、柬埔寨、印尼、意大利、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、韓國，以及越南的執法機構代表會面，並先後與緬甸警察局局長Win Zaw Moe、印尼國家警察局國際關係部門主管Amur Chandra J. B.、澳洲聯邦警察局副局長Lesa Gale，以及馬來西亞皇家警察副警務督察長Tan Sri Ayob Khan Bin Mydin Pitchay舉行雙邊會議，就打擊詐騙深入交流，推動協作打擊罪犯，加強保護民眾，並藉此深化與國際夥伴合作，鞏固香港警隊打擊跨境罪案的能力。
