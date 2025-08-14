公屋輪候時間微升0.1年至5.4年　房委會：95%申請獲編配市區單位

房委會公布最新公屋平均輪候時間，截至今年6月底，在過去一年獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為5.4年，較前一季微升0.1年。房委會解釋，上升主要是由於超過95%在今年第二季獲編配的一般申請者被安排入住翻新單位，而這些單位大多位於市區及擴展市區，因此入住的申請者的輪候時間相對較長。



截至2025年6月底，約有115,700宗一般公屋申請，以及約86,100宗配額及計分制下的非長者一人申請。與最高位的156,400宗及143,700宗比較，一般公屋申請及非長者一人申請的數目分別下降26%及40%。



房委會公布最新公屋平均輪候時間，截至今年6月底，在過去一年獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為5.4年，較前一季微升0.1年。（資料圖片／鄭子峰攝）

截至2025年6月底，在過去12個月獲安排入住傳統公屋或一般申請者的公屋綜合輪候時間為5.4年，較前一季微升0.1年，長者一人申請者的平均輪候時間較上一季上升0.2年至3.5年。

今年第二季獲編配入住公屋的一般申請共有約3,000宗，包括約90宗及約20宗分別獲安排入住屯門業旺邨和深水埗白田邨的新公屋單位；其餘約2,900宗獲安排入住翻新單位，當中長者一人申請佔約410宗。在同一季度，獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為360宗。

公屋聯會：料受精進建築停牌影響 部份公屋工程延誤

房屋局局長何永賢在社交平台Facebook解釋，2,900個都是位於市區的回收公屋，「相信大家現在都很明白，每每消化市區的申請時，輪候時間便會上升，因為等市區公屋，會比新界的時間長大約兩年」。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉則指，除上述原因，平均輪候時間微升主要由於早前精進建築被停牌，令該公司承建的公屋工程項目出現延誤，包括屯門第29區西項目（滿田邨）約1,000個單位，及東涌第100區項目（雋東邨）約5,200個單位，影響了公屋平均輪候時間。

計及簡約公屋的「公屋綜合輪候時間」截至6月底，由上一季的5.3年下降0.2年至5.1年。（資料圖片／周令知攝）

至於計及簡約公屋的「公屋綜合輪候時間」，截至6月底，由上一季的5.3年下降0.2年至5.1年。房屋局指，自本屆政府上任以來，輪候時間持續下跌，由上任前最高的6.1年，縮短了整整一年至5.1年。當中，長者一人申請者的綜合輪候時間亦下降0.2年至3.1年。

局方指，2025年第二季，共有約4 900宗一般申請獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」。當中，首個位於市區的牛頭角彩興路「簡約公屋」項目已於2025年6月30日開始分階段入伙，預計將進一步降低未來的綜合輪候時間。

當局又指，會繼續興建公屋，並積極推展餘下的「簡約公屋」項目，在2025年預計會共有9,500個「簡約公屋」單位陸續落成入伙，逐步邁向在2027至28年度前完成興建約30,000個「簡約公屋」單位的目標。