警隊辦紀念日向殉職警員致敬 周一鳴：維護國安工作任重道遠
撰文：陶嘉心
出版：更新：
香港警務處今日（7日）在警察總部舉行警隊紀念日，悼念因公殉職的警務人員。警務處處長周一鳴及香港輔助警察隊總監梁世光等出席紀念活動。周一鳴致辭指，維護國家安全和社會治安的工作任重道遠，相信全體警務人員會秉承前人的專業精神，令香港警察繼續成為世界上最優秀的執法隊伍之一。
警隊紀念日今早舉行，悼念因公殉職的警務人員。警察樂隊演奏了「最後崗位」，隨後全體人員默哀兩分鐘並進行獻花儀式。
周一鳴在致辭中強調，面對日益複雜的全球環境，維護國家安全和社會治安的工作任重道遠。他表示，深信警隊每位成員都會秉承前人的專業精神，展現「One Force」的團隊精神，令香港警隊繼續成為世界上最優秀的執法隊伍之一。
周一鳴又提到，紀念日是要緬懷殉職警務人員對維護法紀的執着、英勇、忠誠及熱血，並向他們致以最崇高的敬意。他指出，這些警務人員的事迹在市民心中留下了深刻印記，成為警隊的典範，使整個警隊在面對治安挑戰、重大事件、天災、疫症等，都依然能夠砥礪前行，令社會恢復正軌。
