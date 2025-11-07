大灣區跨境直通救護車計劃延一年至明年11月　周日擴至珠海、南沙

為期一年的「大灣區跨境直通救護車試行計劃」去年11月30日推出，醫務衞生局今日（7日）指試行計劃啓動以來，整體運作良好，會延續一年至明年11月29日。當局同時宣布，試行計劃將由後日（9日）起擴展至珠海與南沙的指定醫院，包括珠海市人民醫院和中山大學附屬第一醫院南沙院區。



醫務衞生局指，為確保有關安排暢順，港府在9月及10月分別聯同珠海市及廣州市南沙區人民政府進行演練，測試在模擬載送病人的情況下的救護車跨境安排，過程大致順暢。



政府11月7日公布「大灣區跨境直通救護車試行計劃」由11月9日起擴展至珠海與南沙的指定醫院；圖為今年2月14日，大灣區跨境直通救護車計劃下，病人由澳門送港首例。（政府新聞處圖片）

計劃推出一年 17病人分別成功從深圳及澳門轉運到香港公立醫院

醫務衞生局指，試行計劃去年11月30日推出，首階段實行跨境直通救護車由深圳市和澳門特區的指定派送醫院、即香港大學深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院載送病人到香港的指定公立醫院。截至本月初，粵港澳三地已成功轉運17名病人（深圳11名；澳門六名）到香港指定公立醫院接受治療。

醫務衞生局指，根據專業醫療評估，上述個案的病人有持續住院的治療需要，情況均相對穩定，但無法自行跨境，亦不適合經現有口岸轉乘救護車。病人過境時無需轉換救護車，大大減低運送期間的風險，充分體現粵港澳大灣區優質醫療衞生合作和發展持續深化。而試行計劃啓動以來，整體運作良好，並會延續一年至明年11月29日。

11.9起擴展至珠海市人民醫院和中山大學附屬第一醫院南沙院區

同時，今年9月發表的《施政報告》提出，聯同粵澳政府有序地擴展救護車跨境轉運病人安排，包括納入珠海和南沙兩地指定醫院並實施雙向轉運。醫務衞生局指，為確保有關安排暢順，港府在9月及10月分別聯同珠海市及廣州市南沙區人民政府進行演練，測試在模擬載送病人的情況下的救護車跨境安排，過程大致順暢。試行計劃將由本月9日起擴展至珠海市人民醫院和中山大學附屬第一醫院南沙院區。

擴展救護車跨境轉運病人安排至雙向轉運 期望明年年初實施

醫務衞生局表示，粵港澳三地政府部門會持續檢視現行轉運安排的成效及運作經驗，以病人的醫療需要、安全和利益作首要考慮，並繼續積極推進《施政報告》提出擴展救護車跨境轉運病人安排至雙向轉運的目標，期望可於明年年初實施。