有田徑校隊無法出戰學界賽　涉因教員報名疏忽　僅按儲存鍵未提交

直資基督教崇真中學田徑隊今年本應首次以第二組別「D2」參戰學界比賽，豈料有教職員在網上報名過程中疑「操作疏忽」，僅按「儲存」鍵，未有正式提交，令田徑隊無法參賽，恐有機會降級，同學訓練心血付諸流水。有田徑隊成員向《香港01》表示，「好多同學心情係無奈，有啲同學係嬲，但又唔知道可以點樣嬲」，促學校召開家長會交代事件，並要求失職教向學生致歉。



教育局回覆指，已接獲學校報告事件，得悉學校已通知受影響學生及家長有關情況，並會為受影響學生提供所需輔導及支援。《香港01》正向學校及學體會查詢事件。



基督教崇真中學（學校Facebook圖片）

基督教崇真中學昨日向家長發通告，指「極大可能因同事操作疏忽」，僅按下「儲存」鍵，而非「提交」，未有成功為學生報名參加今年的學界田徑比賽。學校其後致電學界體育協會說明情況並去信解釋，惟學體會未有接受該校的補交報名申請。

根據通告，校方安排副校長、體育科、課外活動組、輔導組老師及社工，向所有參賽學生解釋，並代表學校致歉，過程中部份同學情緒受到影響，已獲即時情緒支援及輔導。

有不願具名的田徑學生表示，報名程序由一名教學助理負責，斥涉事人不負責任。他指，全校共有約80名田田徑生，部份人就讀中五，即使明年可以再參賽，但因要準備文憑試，已無法再全心投入比賽，對此感到遺憾。

田徑隊員：同學心情無奈 唔知可以點嬲

學界田徑比賽分為三級，最高級為第一組別「D1」，第低級為第三組別「D3」，他表示，學校田徑隊好不容易首次晉升「D2」級，今屆沒有參加賽事即等同棄權，恐有機會降級至「D3」，「好多同學心情係無奈，有啲同學係嬲，但又唔知道可以點樣嬲」。

校方在通告中表示，已委派副校成立專責小組了解事件，並全面檢視現行報名機制，確保日後流程更為嚴謹，避免同類事件再次發生。《香港01》向學校及學體會查詢，暫未覆回覆。

基督教崇真中學向家長發通告，指極大可能因同事操作疏忽，導致未能成功報名學界田俓比賽。（受訪者提供）

該名學生表示，與數名同學曾與涉事教學助理對質，但對方態度愛理不理，僅回覆『係咁㗎啦。』至於學校提出的「補救方案」，指會積極尋找和報名參加其它合適比賽。

他認為，「其賽個方案根本就取代唔到，因為學界一年得一次...... 佢哋話報返其他賽事，但個啲我哋其實一路都參加到，咁其實你話幫我報意義就不大。」對於學體會不接受補交報名申請，他認為「公事公辦係正常嘅」，反斥學校推卸責任，理應開家長會交代事件，涉事教職員亦須向學生誠懇道歉。

教育局：接獲學校報告事件 會提供意見和支援

教育局回覆指，接獲學校報告事件，得悉學校已通知受影響學生及家長有關情況，並會為受影響學生提供所需輔導及支援。教育局已提醒學校須密切關顧學生及家長的情緒，為他們提供適切協助。局方會與學校保持聯絡，提供意見和支援。