商人許銳生涉一夜兩性侵女下屬　非禮罪成　官稱下次上庭準備監禁

利達豐環球創辦人許銳生，涉在其房車後座揸30歲女下屬胸部，又在電梯內緊抱她。許否認非禮，更指在車上非禮有難度，形容「要長臂猿先得」，並指事主怕遲早被炒而誣陷。案件今（7日）在九龍城法院裁決，裁判官陳志輝卻相信事主證供，認為許在車上與事主距離不遠，無需擒過去才能觸及，判許罪成。辯方要求判社會服務，陳官卻稱監禁無可避免，把案押後至12月4日聽取求情及判刑，又向被告稱：「到時返嚟係準備監禁㗎啦。」



被告許銳生（66歲，商人），被控2項猥褻侵犯罪，指他於2024年7月8日，分別於一輛私家車內及中環雪茄吧The Club de Crown and Barrel內，非禮女事主X，她案發時是被告公司的秘書助理。

被告許銳生被裁定兩項非禮罪成。(資料圖片/陳蓉攝)

辯方質疑司機和保鑣未發現非禮

裁判官陳志輝裁決指，女事主X的證供清晰直接，在盤問下沒有動搖。辯方審訊時質疑，X與被告座位之間的控制台和座位圍邊會頂住被告，若被告伸手去揸X會感到痛，加上X說有爭扎，坐前排的司機和保鑣也沒發現，被告沒可能伸手入X內衣揸胸。

官認為被告伸手侵犯並非不可能

陳官分析指，X稱她只是用手撥開被告，故被告伸手非禮的難度並非極高，且被告沒扣安全帶，兩座位相隔不遠，被告伸手侵犯並非不可能。被告亦沒有作供，無法猜測被告是否會感到痛，即使辯方質疑X被侵犯時沒有大叫，亦不代表沒發生過非禮。每個女事主被侵犯的反應不一，有人會啞忍。

被告稱想向X取雪茄說法站不住腳

此外，X稱下車後與被告前往雪茄吧，她步出電梯時遭被告從後緊抱腰，陳官指閉路電視可見，被告出𨋢後走到X身後，身體貼向X的背部再攬住X，X即時用手擢開被告。若情況如辯方所指，被告只想取回X手持的一袋雪茄，他大可叫X給他，沒理由會那麼突然和迂迴地取，說法站不住腳，認為被告的動作必然有猥褻意圖。再者，X被從後摟腰後，即趁去廁所通知男友，並有閉路電視影片為證，之後亦有去報案。

認為X無原因要冤枉被告

陳官又指，X有通過試用期獲加薪，她與被告沒過節，沒原因要冤枉被告，考慮所有案情後裁定兩罪成立。

辯方指案件對被告及其公司影響大

辯方指，被告沒案底，他個人及公司因案件受到很大影響，冀索取社會服務令及背景報告，陳官斷然拒絕，指案情嚴重，判監無可避免，准被告以5萬元保釋候判，期間不得離港。裁判官有為被告索取背景報告，但稱只是作求情之用。

案件編號：KCCC 801/2025