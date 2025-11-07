證監前副總監鄧映霞涉教受查人銷毀證據 被加控公職人員行為失當
撰文：林遠航
出版：更新：
證監會前法規執行部市場失當行為組副總監鄧映霞，因涉嫌向受調查人士提供意見，建議他們如何應對證監會的調查，包括銷毀可能涉案的證據，早前被控一項串謀妨礙司法公正罪名。裁判官高偉雄今（7日）批准控方加控她一項公職人員行為失當罪名，案件押後至下月30日再訊，屆時控方會申請將案件轉介區域法院審理，被告獲准繼續保釋。
廉署早前接獲貪污投訴，經調查後於2024年4月與證監會採取聯合行動，並拘捕49歲的時任證監會法規執行部市場失當行為組副總監鄧映霞。案發時，證監會正就涉及上市公司China Gas Industry Investment Holdings Company Limited的虛假交易及市場操控活動進行調查。
雖然鄧映霞不需參與調查工作，她可藉其職權查閱該「造市」調查的機密資料，但不得向未經授權人士泄露該等機密資料。她涉嫌沒有向證監會申報利益衝突，或沒有向證監會披露她與上述調查的4名受查人士有社交接觸，並建議他們如何應對該項調查，以阻礙證監會可能採取的調查行動。
鄧映霞早前被控一項串謀妨礙司法公正罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條，裁判官高偉雄今日批准控方申請修訂控罪書，加控被告一項公職人員行為失當罪名，違反普通法。新增控罪指被告涉嫌於2022年7月15日至28日期間，在擔任公職期間或與其公職相關的情況下，無合理辯解或理由，故意作出不當行為。
案件押後至12月30日再提訊，屆時控方會申請將案件轉介區域法院審理，被告獲准繼續保釋。
報稱科大博士生涉扮廉政公署調查員詐騙28萬還押 廉署作出譴責最索豪門千金現身廉政公署獲請飲咖啡 身家豐厚仍靠自己拼搏賺錢TVB首席主播離巢獲委任廉政公署委員 專業Look現身典禮高大靚女廉政公署展覽廳明重啟開幕 用新科技看貪污警司葛柏收賄數簿真本斯里蘭卡及贊比亞反貪機構到訪廉政公署 了解反貪策略及打擊貪污廉政公署呼籲公眾提防偽冒電郵 切勿點擊惡意檔案超連結免招損失