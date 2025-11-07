證監前副總監鄧映霞涉教受查人銷毀證據　被加控公職人員行為失當

證監會前法規執行部市場失當行為組副總監鄧映霞，因涉嫌向受調查人士提供意見，建議他們如何應對證監會的調查，包括銷毀可能涉案的證據，早前被控一項串謀妨礙司法公正罪名。裁判官高偉雄今（7日）批准控方加控她一項公職人員行為失當罪名，案件押後至下月30日再訊，屆時控方會申請將案件轉介區域法院審理，被告獲准繼續保釋。



證監會前法規執行部市場失當行為組副總監鄧映霞，早前被控一項串謀妨礙司法公正罪名，裁判官高偉雄今批准控方加控她一項公職人員行為失當罪名。（資料圖片／黃浩謙攝）

廉署早前接獲貪污投訴，經調查後於2024年4月與證監會採取聯合行動，並拘捕49歲的時任證監會法規執行部市場失當行為組副總監鄧映霞。案發時，證監會正就涉及上市公司China Gas Industry Investment Holdings Company Limited的虛假交易及市場操控活動進行調查。

雖然鄧映霞不需參與調查工作，她可藉其職權查閱該「造市」調查的機密資料，但不得向未經授權人士泄露該等機密資料。她涉嫌沒有向證監會申報利益衝突，或沒有向證監會披露她與上述調查的4名受查人士有社交接觸，並建議他們如何應對該項調查，以阻礙證監會可能採取的調查行動。

鄧映霞早前被控一項串謀妨礙司法公正罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條，裁判官高偉雄今日批准控方申請修訂控罪書，加控被告一項公職人員行為失當罪名，違反普通法。新增控罪指被告涉嫌於2022年7月15日至28日期間，在擔任公職期間或與其公職相關的情況下，無合理辯解或理由，故意作出不當行為。

案件押後至12月30日再提訊，屆時控方會申請將案件轉介區域法院審理，被告獲准繼續保釋。