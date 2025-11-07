碧瑤綠色今年首次中標海上清潔合約　擬未來攻北部都會區河流清潔

碧瑤綠色集團每日清潔香港的公共環境，維護良好市容。集團策略及投資總監周榆桐表示，集團首次拓展清潔業務至海洋，成功中標海事處總值1.5億元的「香港東部水域海上清潔合約」，覆蓋範疇包括維港、吐露港及大鵬灣等海域；另外集團今年也贏得環保署兩份總值4,300萬元的合約，負責營運「綠在太和」和「綠在寶琳」回收便利點。



周榆桐又指，膠樽紙包飲品盒生產者責任制料2027年實施，將為集團帶來增長動力，同時適逢北部都會區正不斷發展，毗鄰的深圳河也涉及清潔服務，今次取得海洋清潔合約後，計劃未來再拓展至河流清潔。



碧瑤綠色集團業務包括城市清潔、資源回收、循環再造、廢物管理等。（碧瑤綠色集團網站圖片）

碧瑤綠色集團2024年業務收益約26億元，當中超過85%收益來自政府及公營機構。（碧瑤綠色集團網站圖片）

碧瑤綠色集團為本港最大的綜合環境管理方案供應商之一，除了市民熟知的城市清潔外，也包括資源回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、綠色產品、園藝綠化工程及害蟲防治等，為各政府部門、各大機構及跨國企業提供不同的環境服務，例如康文署、食環署、醫管局、港鐵、機管局、賽馬會、中電及港燈等。

碧瑤綠色集團2024年業務收益約26億元 政府佔逾85%

碧瑤綠色集團策略及投資總監周榆桐表示，去年集團業務收益約26億元，當中超過85%收益來自政府及公營機構，員工數量達一萬人，座擁全港第三大商業車隊，僅次於專營巴士公司九巴及城巴。

碧瑤綠色集團策略及投資總監周榆桐。（歐陽德浩攝）

集團今年首次拓展至海洋清潔 贏得海事處1.5億元合約

目前清潔、廢物管理及回收為碧瑤綠色集團兩大支柱，分別佔79.6%及10.7%。周榆桐透露，集團過去的清潔業務集中在陸地，今年更拓展至海洋，首次投標便贏得海事處為期3年的「香港東部水域海上清潔合約」，總值1.5億元，由今年10月起生效，覆蓋範疇包括維港、吐露港及大鵬灣等海域。

周榆桐指，陸地與海上清潔為兩個不同範疇，為了進軍海洋清潔，數年前早已佈局購入船隻及聘用水手等，目前船隊規模約40艘。他透露，北部都會區正不斷發展中，毗鄰的深圳河等也涉及清潔服務，因此在成功獲得海洋合約後，未來或拓展至河流清潔業務。

碧瑤綠色集團取得綠在太和的營運合約。（香港減廢網站圖片）

贏得環保署兩份合約 營運綠在太和、綠在寶琳回收點

除了清潔服務外，碧瑤綠色集團也在發展廢物處理及回收業務，為政府主要的廚餘管理及廢物收集服務商，也是政府主要的玻璃樽及塑膠回收商，其他服務則包括與太古集團合營的PET再生塑料工廠，園林廢料回收廠等。

周榆桐透露，集團也贏得環保署兩份為期35個月的合約，總值4,300萬元，負責今年9月1日起營運兩間綠在區區，包括「綠在太和」和「綠在寶琳」回收便利點，為集團提供新收入來源及額外回收物供應。

碧瑤綠色集團相信，塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃，能夠為集團收益帶來增長動力。（資料圖片）

膠樽紙包飲品盒生產者責任制料2027年實施 將帶來增長動力

政府推行的塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃，也與碧瑤綠色集團有關，若按環保署擬提交的立法方案，市民使用回收機退還飲料容器，每個可獲得0.1元回贈額，料最快2027年正式實施。

周榆桐以塑膠飲料容器為例，現時各區回收率平均約14%，政府預料首階段將增至30%，集團在計劃中負責營運及回收，收集容器並聯繫供應商及零售商，相信塑膠回收商龍頭的角色，能夠為集團收益帶來增長動力。