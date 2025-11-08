公院殮房收費｜李夏茵強調有諮詢惟受時間限制　「會汲取教訓啦」

公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，事件引起社會反彈，質疑政府事前零諮詢，而且無考慮辦後事需時，市民只能「焗收費」。醫衛局和醫管局今日宣布修訂方案，免費期由3日延長至28日。



醫管局行政總裁李夏茵表示，當局很早已研究公院殮房收費，曾與病人接觸和諮詢，而先人應盡早入土為安，增加使用流轉是共識，「大家都唔想有遺體共用屍格」，希望新新措施能從善如流。她續指，過諮詢期有時間限制，「會汲取教訓啦」，日後可考慮將諮詢變得「更廣闊」。



免費期延長28日 第5星期每日收200元

公立醫院殮房明年元旦不再免費，改為按日收費，免費期為3日，第四日起每日收100元，第十八日起每日200元，第三十四日起則為550元，事件引起醫療界、政界和民間一致反彈，亦批評政府事先未有任何諮詢。

醫衛局和醫管局今日宣布修訂方案，免費期由3日延長至28日，首4星期不收費，第五星期每日200元，第六星期550元。醫管局行政總裁李夏茵表示，今次收費並非因為醫療改革而開始，當局很早研究收費，因「死者已矣，先人早啲入土為安，都係對佢嘅一份尊重」，葬禮是讓在世人道別和走出傷痛的機會，加上收費改革理念是「用者自付」，考慮殮房使用情況和市場價格而作出調整。（詳見另稿）

強調有諮詢但有時間限制 李夏茵：會汲取教訓啦

公院殮房收費未有諮詢立法會和病人組織（詳見另稿），李夏茵表示，醫管局曾與病人接觸和諮詢，他們有不同意見，但大家都同意，尊重先人、入土為安是重要因素，「大家都唔想有遺體共用屍格，唔想有呢啲情況出現」，所以疏導殮房流程、增加使用流轉是共識，希望新措施能從善如流。

她強調，整個收費改革上，當局與病人有緊密聯繫和諮詢，「到呢個階段，溝通仍然係度」，而明年政策實施後，會與「病人組織和病人行得好近」，希望他們理解情況。她續指，「諮詢愈長、愈多、愈闊、愈好」，不過諮詢期有時間限制，「會汲取教訓啦」，日後可考慮將諮詢變得「更廣闊」。