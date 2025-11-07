公院殮房收費｜醫管局忘了說過諮詢與平衡社會期望？江玉歡促暫緩

醫管局日前公布調整公立醫院行政收費，其中公院殮房存放遺體不再免費。翻查資料，申訴專員公署去年曾就先人過世手續相關的公共服務作主動調查，建議醫管局研究增加醫院殮房的遺體貯存裝置數量。當時醫管局表示，會研究以收費的行政手段改善殮房流轉，又稱會諮詢不同持份者及平衡各項因素，包括社會觀感及期望等。不過，連日來，殯葬業界、以至多位立法會議員，都表示事前無獲相關通知。



選委界立法會議員江玉歡質疑醫管局宣布新措施前，未有諮詢立法會及業界等持份者，又質疑醫管局在立法會休會期間才宣布的動機。她要求醫衞局介入，並暫緩新收費措施，期望醫管局可以向下一屆立法會交代更多理據，解釋轉為收費及各級定價的原因。她強調，雖然今次新收費屬醫管局行政措施，毋須向立法會交代，但亦不等與當局要「有權用到盡」。



醫管局日前公布調整公立醫院行政收費，殮房存放遺體不再免費。（資料圖片／羅君豪攝）

申訴專員公署去年底發表「政府提供辦理先人過世手續相關的公共服務」主動調查行動報告。

申訴專員公署去年底發表「政府提供辦理先人過世手續相關的公共服務」主動調查行動報告，檢視醫管局、衞生署、食環署等部門的服務狀況。當中曾提到，隨着本港人口增長和老齡化，衞生署及醫管局應不時檢視殮房使用情況，並適時研究增加公眾殮房及醫院殮房的遺體貯存裝置數量，以應對將來可能出現的需求。

當時醫管局曾向公署表示，會規劃增加存放遺體設施的儲存量，又提到局方認為，以行政措施，包括設定存放時限或徵收費用，或可改善殮房存放設施之流轉，減少遺體存放過久的個案。在檢視殮房收費之需要時，醫管局需配合政府的整體政策，諮詢不同持份者及平衡各項因素，包括醫院運作、家屬恩恤需要、社會的觀感及期望等。

江玉歡要求醫衞局介入，並暫緩新收費措施。（資料圖片／梁鵬威攝）

江玉歡向《香港01》查詢時質疑醫管局在落實收費時，有否做到「諮詢不同持份者」的工作，提到立法會、業界，以至醫管局前線，事前都不知悉新收費，又認為醫管局不應趁立法會休會的空檔期，宣布對市民甚具影響的措施。

她又強調，有人在公立醫院死亡，合理地將遺體存放在醫院殮房中，理應是醫院最基本提供的服務，而公院病人過世後，家屬沒有任何其他選擇，只能將遺體存放在公院殮房，不滿醫管局無顧及社會期望和觀感，「而家得政府經濟唔好咩？市民經濟夠差咯，你係咪重要喺呢啲事收我哋收錢呢？可唔可以有得傾吓嘅呢、有無問過市民？」

未有數據解釋合理性 江玉歡促暫緩收費：最少過下衞生事務委員會

她又質疑醫管局未有詳細交代現時公院殮房使用的數據，無法解釋收費的合理性，懇請政府暫緩新措施，「係咪應該最少等到一月，等有班新嘅立法會議員喺到，最少你都過下衞生事務委員會」，「如果你話好多人濫用，咁唔該你話畀我聽，平均做晒所有手續要等幾耐」。

雖然今次新收費屬行政措施之一，毋須經過立法會審批，但江玉歡強調政府「有權唔代表要使到盡」，要聆聽市民的聲音，強調市民對新措施反應非常負面，「值唔值得為咗幾千萬（見另稿）令市民咁嬲呢？」她又認為，既然是行政措施，無論要執行還是煞停都是輕易而舉，「如果咁都夾硬去，我會懷疑官員有無聽到市民嘅聲音呢，係咪咁都睇唔到？」

江玉歡形容公布手法閃縮：醫管局覺得咁合理應該大方啲講

今次新措施醫管局事前並無特別公布，僅透過公布優化醫療費用減免機制下的申請安排新聞稿簡略提到。江玉歡形容公布手法「閃縮」，「如果你（醫管局）係覺得咁合理、市民係無問題嘅，你就應該大方啲講，你唔大方啲講，你要咁閃縮嘅話，咁啫係其實有問題。」