公院殮房收費｜盧寵茂：免費期由3日延長至28日　收費非為增收入

公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，醫務衞生局局長盧寵茂出席公開活動時表示，今日下午一點，醫管局會在總部公布對優化公院殮房收費方案。他指，考慮市民意見後，將現有提出的免費日期，由3日延長到28日。他指，隨人口老化，公院逝世人數增至現時約41000人，現時存放在公院殮房遺體平均日數達三星期，個別個案超過一個月，甚至超過一年，情況並不理想，因此需引入收費，強調不是為了增加收入。



醫管局總裁李夏茵表示，推出收費的理念是用者自付，參考使用情況和市場價錢安排而提出建議。外界關注政府未有就收費諮詢，她表示，較早前已研究殮房收費，而當局曾與病人接觸和諮詢，先人應盡早入土為安，「大家都唔想有遺體共用屍格」，增加使用流轉是共識，希望新措施能從善如流。



公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費。（資料圖片）

免費期延長28日 第5星期每日收200元

公立醫院殮房明年元旦不再免費，改為按日收費，免費期為3日，第四日起每日收100元，第十八日起每日200元，第三十四日起則為550元，事件引起醫療界、政界和民間一致反彈，亦批評政府事先未有任何諮詢。

醫衛局和醫管局今日宣布修訂方案，免費期由3日延長至28日，首4星期不收費，第五星期每日200元，第六星期550元。醫管局總裁李夏茵表示，今次收費並非因為醫療改革而開始，當局很早研究收費，因「死者已矣，先人早啲入土為安，都係對佢嘅一份尊重」，葬禮是讓在世人道別和走出傷痛的機會，加上收費改革理念是「用者自付」，考慮殮房使用情況和市場價格而作出調整。

稱希望先人早入土為安 醫院殮房保存遺體非理想

醫衞局長盧寵茂表示，從殮葬角度，醫院作為醫療機構，非長期存放遺體的地方，涉及資源和遺體保存問題，因殮房只是用冷凍技術做防腐，若存放三星期，未能做到有關作用，「去到4星期係頂櫳」，而殯儀機構則有更高的技術，長時間保存遺體上提供更好的服務。

(資料圖片)

火化需時難預計? 盧寵茂「如病人唔揀擇」 4周內可處理

李夏茵指，根據現有數據，約95%個案醫生可在3日內發出死亡證，讓家人可盡早殮葬，基本上到第28日，約8成遺體可離開；餘下約兩成，一半遺體屬於領取經濟援助或申領豁免的病人遺體。她表示，今次修訂方案是考慮社有不同聲音和關注，亦估計新政策之下，約一成病人的遺體可能需要付費。

業界曾指，辦後事多程序，除了等死亡證需時，亦要排期等火化服務。盧寵茂表示，公院殮房服務非醫療服務，總體檢討醫管局收費時，亦包括這項行政收費，而醫衞局是知悉調整。

他表示，食環署承諾火化安排會在15日內處理，加上死證發出的時間，相信大部份個案在三星期可處理，緩衝期足夠，「如果病人唔揀擇，一定可以拎到火化時段」，個別病人或要選擇火化時段和地點，則要家屬自己考慮，首四星期免費是合理而充分的時間。

(資料圖片)

強調有諮詢但有時間限制 李夏茵：會汲取教訓啦

至於公院殮房收費為何未有公開諮詢，李夏茵表示，醫管局曾與病人接觸和諮詢，他們有不同意見，但大家都同意，尊重先人、入土為安是重要因素，「大家都唔想有遺體共用屍格，唔想有呢啲情況出現」，所以疏導殮房流程、增加使用流轉是共識，希望新措施能從善如流。她表示，「諮詢愈長、愈多、愈闊、愈好」，不過諮詢期有時間限制，「會汲取教訓啦」，日後可考慮將諮詢變得「更廣闊」。