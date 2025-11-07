公院殮房收費｜兩醫衞界立法會參選人均建議調整　倡延長免費期限

醫管局宣布明年起公立醫院殮房將改為收費，遺體存放第4日起開始收費，引起社會關注。兩名立法會醫療衞生界參選人林哲玄及梁禮賢均認為，現時3日免費期過短，建議政府延長免費期限，讓家屬有充足時間處理後事。



醫管局宣布明年起公立醫院殮房將改為收費。（資料圖片／黃偉民攝）

香港殘奧會副會長、放射科醫生梁禮賢。（資料圖片／王晉璇攝）

現任香港立法會議員（醫療衞生界）、外科醫生林哲玄。（資料圖片）

梁禮賢：應考慮延長14至21日免費期

梁禮賢表示，理解政策目的是提升殮房使用效率，解決空間不足問題。惟他指出，家屬辦理死亡文件、安排火化爐期，以及等待海外親屬回港處理後事等程序，往往需要超過3天時間，現行安排會增加家屬壓力。

梁禮賢認為，政府應考慮延長免費期約14至21日，又指雖然現有費用豁免機制可幫助經濟困難人士，但具體執行細節仍需向公眾清楚解釋。他又提到，有醫院前線擔心若殮房流轉加快，人手壓力會更大。

林哲玄：以三週中位數為基準較合理

林哲玄則指出，據他了解，醫管局殮房的遺體貯存時間中位數約為3星期，建議政府以此為基準設定免費期，讓至少一半市民可免費使用服務，做法會較人性化。

林哲玄又認為，面對親人離世，沒有人會希望親人遺體長期放於殮房，希望盡快完成程序。他認為第3日便開始收費「早咗啲」，單是辦理死因證明書通常已需2至5天，建議應在家屬取得死亡證明書後，至少再給予一星期緩衝期才開始收費，強調政策應該做到便民利民。

促政府多聽前線意見

兩名參選人均認為，政府在推行新措施前應多聽取意見。梁禮賢表示，政府需與前線醫護人員及殮房前線溝通，了解實際運作情況。林哲玄則認為，這項突然出現的新收費需要社會討論，建議政府多與市民、業界前線、地區團體等接觸，若能順利修改政策會更理想。

林哲玄亦提到，若政府有其他數據顯示處理時間較短，應向市民清楚解釋，強調殮房營運亦有成本，收費可以理解，但在中位數時間之後才開始收費會較合理，也不應收得太貴。