公院殮房收費｜殯儀機構：冇可能三日搞掂　長放遺體多涉雙老家庭

醫管局公立醫院殮房遺體存放服務明年起改為收費，除首3日免費，其後第4天起每日收取100元，第18日起增至每日200元，第34日後再加至每日550元。醫管局昨日解釋，近年約有一成遺體在公院殮房停放超過一個月，部分個案更逾一年，希望調整收費以減少濫用。



有提供殯儀服務的非牟利機構毋忘愛不覺得有市民故意拖延，反而因食環署火化爐預約時段不足或未能配合殯儀館時間，拖長出殯時間，建議醫管局將收費改為收到死亡證明起計7日免費。機構又質疑醫管局未有配合好不同配套，導致遺屬不論如何，都無何避免要支付遺體存放費。



機構又指，死後一個月仍未能出殯的情況，較常出現於雙老家庭。當其中一方離世，在世者突然變為獨居，缺乏支援下無力獨自籌備喪事，認為當局「濫用」的說法不近人情，未有考慮遺屬面對親人離世的感受。



醫管局公立醫院殮房遺體存放服務明年起改為收費，首3日免費。（資料圖片）

殯儀非牟利機構：3日免費期內沒可能完成身後事

提供殯儀服務的非牟利機構「毋忘愛」總幹事楊美蓉表示，遺屬要為先人辦理後事，必須先取得由醫生簽發的死因證明書，需要三個工作天。若剛巧遇上流感高峰期，或先人在周末離世，時間或許要更長。即使選擇「院出」，即直接在醫院出殯、不特別擇日，也要配合醫院的小禮堂，亦要成功預約食環署火化爐的時間，難以在3日免費期內完成。

冇可能三日搞得掂。 「毋忘愛」總幹事楊美蓉

醫管局指調整收費旨在改善減少濫用，楊美蓉根據經驗，指一般遺屬都希望盡快完成先人的後事，「冇人會想家人（先人）放喺到咁耐」。不過在流感高峰期時，火化爐預約時段或許不足，又或者未能配合殯儀館時間等情況，又或者要等待海外親人歸港，導致出殯時間拉長。她強調在新收費機制下，無論如何都無法避免要支付遺體存放費。

圖為2025年3月29日，「毋忘愛」舉辦及早自主人生計劃成果分享會，邀請參與者寫下對晚年生活及臨終安排的意願。（毋忘愛提供照片）

存放遺體一個月多涉雙老家庭

醫管局指近年約有一成遺體在公院殮房停放超過一個月，部分個案更逾一年。楊美蓉說死後一個月仍未能出殯的情況，較常出現於雙老當中有人離世，在世者突然變為獨居，缺乏社會支援下，無力獨自籌備葬事。她認為當局「濫用」的說法不近人情，未有考慮遺屬面對親人離世的感受。

醫管局早前宣布，由明年開始，對公立醫院殮房遺體存放服務實施收費。（資料圖片）

批評醫管局未有考慮社會殯儀資源，

楊認為醫管局在制定新收費時，未有考慮社會現有的殯儀資源，建議醫管局將收費改為收到死亡證明起計七日內免費。她又建議醫管局為轄下醫院增建小禮堂，方便「院出」；食環署在流感高峰期等多病人離世的時間，增加火化爐的可預約時段；為雙老變為獨老的個案主動提供支援。

另外，醫管局昨日指，會為殮房服務收費設立豁免機制，僅限生前已領取綜緩等津貼的病人，醫院另會按實際情況協助有經濟困難的家屬申請豁免。楊美蓉指，不少在職低收入家庭遇到家庭支柱因工業意外、交通意外等離世時，往往都未能即時拿出大筆後事費用，認為醫管局應該回應他們的需要。為避免他們雪上加霜，「毋忘愛」的資助基層殯葬服務，將會為家屬支付首14日的遺體存櫃費。