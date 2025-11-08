殮房收費｜彭鴻昌歡迎醫管局新安排　殯儀業憂無溝通爆災難性問題

公立醫院殮房明年元旦起實施的收費方案，引起社會反彈。醫衞局及醫管局今日（8日）公布，免費期由3日改為28日，第29日起每日200元，第36日起每日550元。社區組織協會幹事彭鴻昌表示，歡迎醫管局的新安排，認為28日已足夠絕大部份個案離開殮房，辦理各類身後事，而殮房的存放量有上限，能夠理解當局對特殊情況收取額外費用。



殯儀業商會理事長鄭志傑強調，遺體存放超過30日或出現腐化，認為重點在於遺體盡快離開殮房。他批評當局缺乏諮詢，至今並無與商會接觸，憂慮雙方沒有經過溝通，一旦條文及細節不清晰，恐怕出現「災難性問題」，甚至家屬無法順利領取遺體。



公立醫院殮房明年元旦起不再免費，改為按日收費，免費期為3日，第4日起每日收100元，第18日起每日200元，第34日起則為550元，事件引起醫療界、政界和民間一致反彈，亦批評政府事先未有任何諮詢，醫管局今日公布調整方案，免費期由3日改為28日，第29日起每日200元，第36日起每日550元。

彭鴻昌︰28日已足夠絕大部份個案離開殮房

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，歡迎醫管局接受社會強烈的反應，修訂有關安排。他認為遺體存放免費期由3日改為28日，已足夠絕大部份個案離開殮房，辦理各類身後事，僅家屬間對遺體承辦產生爭議，或是等待海外家屬返回香港等個別情況，才需要超出28日。

至於跳級收費方面，彭鴻昌重申絕大部份個案28日內已離開殮房，相信影響不大。他表示，始終殮房的存放量有上限，能夠理解當局對特殊情況收取額外費用。

家屬申請全額減免是否便捷 有待當局公布申請細節

醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅在記者會中指，若病人生前領取綜援等資助，可直接獲全額減免，強調有關機制是「跟先人身份資格」，若病人及家屬若情況特殊，可向醫院尋求協助申請豁免費用。

據彭鴻昌理解，若病人生前沒有領取綜援，但家屬確實遇上經濟困難，也能夠申請豁免費用，不過實際上家屬能否便捷申請豁免，則有待當局公布申請細節，才能作出評論。

殯儀業商會滿意安排︰遺體存放超過30日或出現腐化

殯儀業商會理事長鄭志傑滿意遺體存放免費期延長的安排，但他關注醫管局今早記者會中，並未提及加快發出文件的流程，即仍然時長維持3至5日。他解釋辦理殮葬取決於合法文件，若處理時間能縮短到2至3日，殮房的效率也能相應提高。

至於跳級收費方面，鄭志傑強調遺體存放超過30日或出現腐化，家屬將受到二次創傷，因此重點在於遺體盡快離開殮房。「其實唔係講收幾多錢，前設都係希望家屬可以盡快安排到葬禮，反而個角度就唔係講佢收唔收錢，唔係佢平啲，我就要特登坐耐啲。」

商會批評醫管局無接觸 憂出現「災難性問題」

醫管局指，由今年初開始已經接觸不同病人組織或者持份者，了解他們對整個醫療收費改革的看法。惟鄭志傑批評當局缺乏諮詢，至今並無與商會接觸，憂慮雙方沒有經過溝通，一旦條文及細節不清晰，恐怕出現「災難性問題」，甚至家屬無法順利領取遺體。

彭鴻昌則透露，當局曾在今年初與協會接觸，曾提及到醫療收費改革包括行政費用，但沒有講述會影響公立醫院殮房的收費，因此未能提供建議。