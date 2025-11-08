公院殮房收費｜醫管局：豁免資格跟先人身份　家屬有困難可尋協助

公立醫院殮房明年元旦起收費，引起社會反彈，醫衞局及醫管局今日公布，免費期由3日改為28日，第29日起每日200元，第36日起每日550元。醫管局質素及安全總監黃立己表示，目前遺體存放日數中位數為3星期，而少於28日的個案達八成以上，估計新安排之下少於一成遺體需要收費，並稱新修訂是聽取市民和殯儀業界等意見。



豁免收費方面，醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅指，如病人生前是領取社會援助等，可直接獲全額減免，有關機制是「跟先人身份資格」，但了解病人和家屬有獨特情況，他們可向醫院尋求協助申請豁免。



(圖左起)醫管局質素及安全總監黃立己和總行政經理（專職醫療）潘綺紅交代公院殮房收費方案。(吳美松攝)

稱8間醫院殮房使用量超過100% 高峰期有13間

醫管局質素及安全總監黃立己表示，隨著人口老化，在公院離世的病人持續上升，自2007年以來，從32000人上升，至2024年的41000人，增長幅度達到28%。遺體儲存空間，則由2007年約1500個，大幅增至現時的3360個，升幅達124%。

不過，他表示，2024年2月至5月期間，有八間醫院的殮房使用量超過100%，高峰期有13間醫院使用量超過100%，情況並不理想，所以在醫療改革下，以「能者共付，減少浪費」為原則，提出公院殮房收費方案。

醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅表示，新措施下會為經濟困難和有特殊情況的個案作全額減免。(吳美松攝)

料少於一成遺體會收費

最新殮房收費安排之下，遺體存放首28日不收費，第29日起每日收200元，第36日起每日收550元。當局指，超過8成遺體存放少於28日，毋須收費；餘下兩成中，有一成會經不同機制獲豁免收費，少於一成存放時間較長的遺體需要收費。

被問為何原先擬定免費期為三日、當局諮詢是否不足，黃立己表示，今年初已就多項收費作出諮詢，包括病人組織，確保他們的意見有採納，近日知悉殯儀業界、市民亦有意見，所以決定調整收費，希望透過收費，有效管理殮房使用情況，防止超過100%的使用率發生。至於新措施下需辦理收費和豁免手續，行政費會否增多，黃立己則未有直接回應。

公院殮房由免費改為按日收費，遺體免費存放期由3日改為28日。(資料圖片)

豁免資格「跟先人身份」 有困難家屬可尋醫院協助

豁免收費機制方面，醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅表示，新措施下會為經濟困難和有特殊情況的個案作全額減免，合資格領取經濟保障援助的病人可獲費用減免。她指出，非家屬能控制的因素，如涉死因庭聆訊等個案將不會收取費用。潘綺紅強調，可獲豁免資格「跟先人身份」，如病人和家屬有經濟困難和獨特情況，可向醫院尋求協助申請豁免。

黃立己表示，遺體存存放超過28日的個案各有原因，而無親屬的遺體屬非常少數。對於存放時間較長的遺體。(吳美松攝)

醫管局提到有一成病人遺體存放超過28日，被問到有關個案情況原因，黃立己表示，個案各有原因，而無親屬的遺體屬非常少數。對於存放時間較長的遺體，他表示，醫院會主動聯絡家屬，若遺體沒有家屬，則會透過不同政府部門尋找家屬，如最後仍無果，則會通過食環署處理遺體。