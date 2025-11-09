全運會｜啟德體育園協辦擊劍等4項目　鄧竟成料決賽日入座率不錯

全運會今日（9日）開幕，香港承辦8個競賽項目及1個群眾項目，其中劍擊、手球、七人欖球及保齡球將在啟德體育園作賽。啟德體育園（策略發展）總監鄧竟成表示，半年前已開始籌辦全運會，包括進行測試賽及邀請內地專家到場指導，是次擊劍及手球項目等場地佈置由全運會統籌會一手操辦、啟德體育園協辦。他預料決賽當日入座率不錯，將安排更多中港巴士班次供內地旅客來回，冀透過是次活動可推動香港成為盛事之都。



啟德體育園運用生長燈保養草坪。（林子慰攝）

是次全運會以「簡約、安全、精彩」為主題，各地籌辦方為響應該口號，多數比賽均在原有場館舉辦。啟德體育園是全運會賽事舉辦場地之一，鄧竟成稱：「體育園是一個綜合性體育園區，具大型運動設施」，有足夠實力承辦全運會。

他透露，體育園半年前已籌備全運會，包括舉辦測試賽、及邀請內地專家到場指導場地佈置及人流管制等。雖然是次活動需要改動某部份設施，但他表示體育園具豐富辦活動經驗，「冇嘢難到我哋（園區）」。他提到，體藝館燈光是改動之一，因應手球運動員的動作調整燈光角度，「若能便利全國觀眾，（任何改動）都盡量配合」。

鄧竟成表示，體育園是一個綜合性體育園區，具大型運動設施，有足夠實力承辦全運會。（林子慰攝）

啟德體育園補充，是次劍擊及手球項目等場地佈置由全運會統籌會一手操辦、體育園協辦，活動期間將為旅客安排更多中港及來往口岸的巴士班次。

鄧竟成亦稱，雖然港區門票暫時售出約三成，但有不少學校為學生爭取入場機會。他認為，是次活動可讓本港學生認識體育園及全運會，預料決賽日入座率不錯。

除了場地佈置、人流管制及交通配套外，體育園亦在小食、回收及賽事草坪方面做好準備。啟德體育園場館美食站主廚林沛德表示，全運會時將有不少內地旅客來港，除了預備更多原有菜式包括叉燒酥外，亦會構思適合旅客口味的新菜式。

啟德體育園場館美食站主廚林沛德表示，全運會期間將預備更多叉燒酥。（啟德體育園提供）

啟德體育園場館美食站主廚林沛德表示，活動期間銷量最好的食物是薯條。（林子慰攝）

體育園的設施經理溫健豪稱，活動期間將增設更多回收大使，教導旅客如何回收場內紙杯及紙盤，宣傳環保理念。營運經理范偉華則說，全運會欖球賽事使用的草坪國際認證，相信可為運動員帶來良好體驗。

設施經理溫健豪表示，園區内有大型廢物分解系統，可將場内紙杯紙盤等降解成堆肥。（林子慰攝）