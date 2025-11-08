全運會｜楊德強稱港區門票已售約35%　日後研三地合辦奧運可能性

第十五屆全運會明日（9日）開幕。香港賽區統籌辦公室主任楊德強今早（8日）在電視節目中說，目前香港賽區的門票已售出約35%，約十多萬張，相信未來銷情會更加理想。被問到未來粵港澳三地合辦奧運的可能性，楊德強指出，需待此次賽事結束後再探討。



全運會統籌辦公室主任楊德強。（資料圖片/梁鵬威攝）

楊德強今早在有線節目《有理有得傾》中表示，目前香港賽區的門票銷售情況良好，已售出約35%的門票，約十多萬張，相信未來銷情會更加理想。被問到未來粵港澳三地合辦奧運的可能性，楊德強指出，需待此次賽事結束後，粵港澳三地及國家體育總局對賽事進行檢討，並參考社會意見，再探討合辦其他大型活動的可能性。

在運動員的住宿安排上，楊德強強調運動員的狀態至關重要，因此特別挑選了距離比賽及訓練場地較近的酒店，以縮短交通時間，並確保運動員能夠得到專人護送至比賽場地。此外，他提到會與廣東當局協調運動員的食物來源，確保食物不會受到興奮劑等藥物污染，並有專人監察食物從廣東專倉運送至香港的過程。

香港男子手球隊。（資料圖片/廖雁雄攝）

楊德強又表示，各項賽事將分散在不同區域進行，例如劍擊項目將在啟德舉行，而高爾夫球則在粉嶺進行，可減少交通集中在同一區域的情況。他續指對場地的承載能力有信心，並已與公共交通機構溝通，希望能增加服務，以應對賽事期間的需求。

近期廣東省出現多宗基孔肯雅熱個案，楊德強表示，為了防範蚊患，食環署已加強滅蚊工作，尤其是在比賽場地、運動員住宿及訓練地點。衞生署也與廣東衞生部門保持緊密聯繫，向運動員分發有關個人衛生的資料，以提高防蚊意識。不過，楊德強表示不會派發問卷監察運動員的身體狀況，以免影響他們備戰。