全運會2025｜康文署體育館及各區大屏幕商場直播賽事　40地點一覽

【全運會／全運會2025/比賽項目／商場／體育館／直播】第15屆全國運動會開幕在即，本港將包辦場地單車、劍擊、高爾夫球、七人制橄欖球、沙灘排球等合共8個競賽項目。近日多間商場公布全程直播賽事，部份商場更設逾500吋大屏幕，或邀請藝人一同為運動員吶喊助威。至於康文署轄下18區共20間體育館，也開放予市民觀賞直播，時間為早上8時至晚上11時。相關商場及體育館下文看清。



奧海城設有430吋大屏幕及觀眾席。（信和集團圖片）

信和集團四大商場直播 奧海城設430吋大屏幕及觀眾席

全運會11月9日至21日全運會舉行期間，信和集團旗下四大商場全程直播賽事。其中奧海城2期中庭即日起變成色彩繽紛的運動主題場館，設有430吋大屏幕及觀眾席，開幕日及重點賽事舉行期間，將為市民提供打氣道具。至於設有540吋大屏幕的屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場，亦會同步高清轉播。

奧海城11月2日更與TVB聯手舉辦「迎全運 齊撐運動員」預熱派對，屆時將有多名藝員出席，與市民一起支持香港代表隊爭取佳績。另外，男子花劍賽事將於11月16日舉行，香港劍神張家朗與世一蔡俊彥被視為今屆港隊奪金大熱，TVB一眾藝人也場與觀眾一同觀賞賽事直播，為運動員吶喊助威。

觀塘apm將以315吋室內大屏幕全天候直播賽事。（新鴻基地產圖片）

新地全港17間商場直播 apm設315吋室內大屏幕

新鴻基地產宣布，旗下位於觀塘的旗艦商場apm，將以315吋室內大屏幕全天候直播賽事，觀塘三布目及啟德天璽天商場則設有戶外大電視直播，分別為350吋及550吋。同時各區商場也通過大電視直播賽事，包括︰

觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、元朗廣場、柴灣新翠商場、東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、屯門卓爾廣場、屯門寶怡商場、life@KCC、joy@KCC、觀塘三布目、啟德天璽天。

康文署轄下18區共20間體育館直播 朝8晚11開放

康文署公布，將於轄下18區指定體育館設置「十五運會和殘特奧會活力觀賞站」，賽事期間每日上午8時至晚上11時開放，讓巿民觀賞賽事，為運動員打氣。

港島區︰士美非路體育館、柴灣體育館、香港仔網球及壁球中心、港灣道體育館



九龍區︰彩榮路體育館、北河街體育館、蒲崗村道體育館、何文田體育館、大角咀體育館 （僅全運會期間開放）、九龍公園體育館 （僅殘特奧會期間開放）



新界區︰東涌文東路體育館 、保榮路體育館 、坑口體育館 、美林體育館 、荃灣西約體育館 、大埔墟體育館 、賽馬會屯門蝴蝶灣體育館 、元朗體育館 、青衣西南體育館（僅全運會期間開放）、長發體育館（僅殘特奧會期間開放）

